Политика
Лавров не видит проблем для кораблей Украины в Керченском проливеЭкономика сегодня 07:36
Для прохода украинских военных кораблей из Черного моря к своим портам в Азовском море нет никаких проблем, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Единственным условием является соблюдение норм безопасности плавания, отметил он в интервью телеканалу «Звезда».
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Лавров: Никаких проблем для прохода военных кораблей Украины в Азовское море нет
Комсомольская правда06:30
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