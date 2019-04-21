Политика

Лавров не видит проблем для кораблей Украины в Керченском проливеЭкономика сегодня 07:36

Для прохода украинских военных кораблей из Черного моря к своим портам в Азовском море нет никаких проблем, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Единственным условием является соблюдение норм безопасности плавания, отметил он в интервью телеканалу «Звезда».
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