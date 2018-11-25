Мы не можем ручаться за то, что те внутриполитические силы в США, которые всячески стараются подорвать президентство Дональда Трампа, не будут прибегать к новым провокациям. Скорее даже наоборот.

Политические противники президента США Дональда Трампа пойдут на новые провокации, чтобы разрушить российско-американские отношения. Такую точку зрения в эфире телеканала "Россия 1" выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров не исключил новых провокаций США против России

Армия и оружие Армия и оружие Россия подняла боевые самолеты из-за прохода украинских кораблей

Армия и оружие Армия и оружие ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков «По выявленным позициям артиллерии террористов в районе, из которого вечером 24 ноября вёлся обстрел мирного населения города Алеппо химическими боеприпасами, самолётами ВКС России нанесены удары», — говорится в сообщении.

Политика Политика Туск назвал Британию и ЕС друзьями независимо от итогов Brexit Европейский союз и Великобританию ожидает процесс сложной ратификации соглашения по Brexit, а также тяжелые переговоры по этому вопросу, однако вне зависимости от результатов Лондон и Брюссель останутся друзьями.

Политика Политика На границе Украины и Польши усилили меры безопасности из-за протестов Погранслужба Украины усилила меры безопасности на пунктах пропуска на западной границе из-за блокировки дорог владельцами автомобилей с иностранной регистрацией, сообщает Министерство внутренних дел страны.

Политика Политика Женщина впервые стала послом Афганистана в США Роя Рахмани стала первой женщиной, назначенной на должность посла Афганистана в США, передает 1TV со ссылкой на официального представителя президента Афганистана Харуна Чахансури.

Политика Политика Трамп пообещал закрыть границу с Мексикой при необходимости Президент США Дональд Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой, если это будет необходимо.

Политика Политика Чешский депутат объяснил слова главы МИД о «российской угрозе» Евродепутат Яромир Когличек объяснил слова главы МИД Томаша Петршичека о "российской угрозе" его молодостью и неопытностью.

Политика Политика В Раде потребовали у Британии отказать Охлобыстину в визе Депутат Верховной рады Антон Геращенко потребовал у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не выдавать въездную визу российскому актеру Ивану Охлобыстину.

Политика Политика Великобритания получила доступ ко внутренним документам Facebook Парламент Великобритании получил доступ ко внутренним документам Facebook, в числе которых — личная переписка высокопоставленных сотрудников с основателем соцсети Марком Цукербергом, сообщает The Guardian.

Армия и оружие Армия и оружие Business Insider объяснил популярность С-400 за рубежом Как отмечает издание, в последние годы России удалось заключить многочисленные контракты на поставку С-400.

Политика Политика В Тбилиси прошел митинг против возвращения партии Саакашвили к власти

Политика Политика Европарламент обвинил Россию в «незаконном вывозе» экспонатов из Крыма Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с Россией.

Армия и оружие Армия и оружие Президент Латвии посетил район проведения военной операции в Донбассе

Армия и оружие Армия и оружие В Израиле утвердили нового главу Генштаба Правительство Израиля утвердило назначение начальником Генштаба генерала-десантника Авива Кохави, который сражался в Ливане и на палестинских территориях и, помимо прочего, возглавлял военную разведку.