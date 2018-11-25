Политика

Лавров не исключил новых провокаций США против России
Газета.Ru
10:01

Политические противники президента США Дональда Трампа пойдут на новые провокации, чтобы разрушить российско-американские отношения. Такую точку зрения в эфире телеканала "Россия 1" выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Газета.Ru10:01
Сергей Лавров
Мы не можем ручаться за то, что те внутриполитические силы в США, которые всячески стараются подорвать президентство Дональда Трампа, не будут прибегать к новым провокациям. Скорее даже наоборот.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииRT на русском 07:14

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45-й президент США
Президент Соединённых Штатов Америки, бизнесмен и политический деятель, член Республиканской партии, медиамагнат, писатель, президент строительного конгломерата Trump Organization, основатель компании Trump Entertainment Resorts, специализирующейся на игорном и гостиничном бизнесе.
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