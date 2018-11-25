Политика
Политические противники президента США Дональда Трампа пойдут на новые провокации, чтобы разрушить российско-американские отношения. Такую точку зрения в эфире телеканала "Россия 1" выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Газета.Ru10:01
Мы не можем ручаться за то, что те внутриполитические силы в США, которые всячески стараются подорвать президентство Дональда Трампа, не будут прибегать к новым провокациям. Скорее даже наоборот.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииRT на русском 07:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 10:19, Ашберн
Армия и оружие
Россия подняла боевые самолеты из-за прохода украинских кораблей
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков
«По выявленным позициям артиллерии террористов в районе, из которого вечером 24 ноября вёлся обстрел мирного населения города Алеппо химическими боеприпасами, самолётами ВКС России нанесены удары», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:14
Политика
Туск назвал Британию и ЕС друзьями независимо от итогов Brexit
Европейский союз и Великобританию ожидает процесс сложной ратификации соглашения по Brexit, а также тяжелые переговоры по этому вопросу, однако вне зависимости от результатов Лондон и Брюссель останутся друзьями.
Обновлено в 09:27
Политика
На границе Украины и Польши усилили меры безопасности из-за протестов
Погранслужба Украины усилила меры безопасности на пунктах пропуска на западной границе из-за блокировки дорог владельцами автомобилей с иностранной регистрацией, сообщает Министерство внутренних дел страны.
Обновлено в 09:52
Политика
Женщина впервые стала послом Афганистана в США
Роя Рахмани стала первой женщиной, назначенной на должность посла Афганистана в США, передает 1TV со ссылкой на официального представителя президента Афганистана Харуна Чахансури.
Обновлено в 10:17
Политика
Трамп пообещал закрыть границу с Мексикой при необходимости
Президент США Дональд Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой, если это будет необходимо.
Обновлено в 10:05
Политика
Чешский депутат объяснил слова главы МИД о «российской угрозе»
Евродепутат Яромир Когличек объяснил слова главы МИД Томаша Петршичека о "российской угрозе" его молодостью и неопытностью.
Обновлено в 10:15
Политика
В Раде потребовали у Британии отказать Охлобыстину в визе
Депутат Верховной рады Антон Геращенко потребовал у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не выдавать въездную визу российскому актеру Ивану Охлобыстину.
Обновлено в 09:51
Политика
Великобритания получила доступ ко внутренним документам Facebook
Парламент Великобритании получил доступ ко внутренним документам Facebook, в числе которых — личная переписка высокопоставленных сотрудников с основателем соцсети Марком Цукербергом, сообщает The Guardian.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Business Insider объяснил популярность С-400 за рубежом
Как отмечает издание, в последние годы России удалось заключить многочисленные контракты на поставку С-400.
Обновлено в 08:55
Политика
В Тбилиси прошел митинг против возвращения партии Саакашвили к власти
Обновлено в 09:54
Политика
Европарламент обвинил Россию в «незаконном вывозе» экспонатов из Крыма
Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с Россией.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
Президент Латвии посетил район проведения военной операции в Донбассе
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
В Израиле утвердили нового главу Генштаба
Правительство Израиля утвердило назначение начальником Генштаба генерала-десантника Авива Кохави, который сражался в Ливане и на палестинских территориях и, помимо прочего, возглавлял военную разведку.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
Сенатор от Севастополя не видит опасности в кораблях ВМС Украины
Относительно ситуации вокруг вторжения украинских военных кораблей в акваторию Черного моря высказался сенатор от Севастополя, вице-адмирал Валерий Куликов.
Обновлено в 09:04