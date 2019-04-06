Политика
Лавров назвал вмешательство НАТО причиной кризиса в ЛивииРИА Новости 00:03
Затянувшийся кризис в Ливии стал результатом прямого вмешательства НАТО, в результате страна погрузилась в хаос, стала источником нестабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 02:04, Ашберн
Политика
Пока вы не уснули: что не так с анализами Порошенко и Зеленского
Русскоязычные покидают Казахстан Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Обновлено вчера в 12:24
Авто
Назван ТОП-10 автомобилей, от которых избавляются в первый год
Обновлено вчера в 12:16
Хоккей
Панарин признан первой звездой дня НХЛ, Бобровский — третьей
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан главной звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:54
Технологии
«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты
Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено вчера в 11:57
Армия и оружие
Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38
Обновлено вчера в 14:54
Шоу-бизнес
Дана Борисова призналась какой самый большой гонорар планировала получить за секс
Обещала все виды секса, включая анал, но просила подыскать ей, как минимум 3 клиентов.
Обновлено в 00:58
Транспорт
Петр Бирюков: 200 тысяч квадратных метров дорог обновят в апреле
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил о плане дорожных работ в апреле 2019 года.
Обновлено в 02:01
Авто
Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас
Более века назад, в 1907 году, в стране появились первые автомобили Ford, а вскоре в Москве даже открылось официальное представительство "Форд мотор компани".
Обновлено в 01:00
Футбол
Девушка Роналду рассказала, как познакомилась с Криштиану
Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, в интервью журналу Elle рассказала о знакомстве с португальцем и о своей повседневной жизни.
Обновлено вчера в 06:30
Общество
Беглов попросил главу РЖД помочь с реконструкцией проблемного переезда
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов обратился за помощью к гендиректору ОАО «РЖД» Олегу Белозерову относительно реконструкции железнодорожного переезда на участке от пересечения проспекта Энергетиков с Магнитогорской и Якорной улицами.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Волкер объяснил украинцам, почему они должны голосовать за Порошенко
Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, который ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон не поддерживает ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, перед вторым туром голосования изменил позицию.
Обновлено вчера в 06:26
Армия и оружие
Хафтар отказался от встречи с Сараджем в Женеве
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар отказался от предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша провести встречу с главой столичного правительства Фаизом Сараджем в Женеве.
Обновлено вчера в 21:40
Политика
Россия по-прежнему готова принять встречу глав Палестины и Израиля
Москва по-прежнему готова предоставить площадку для саммита Палестины и Израиля, переговоры лидеров могли бы способствовать выходу из тупика, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 00:02
Общество
Россияне назвали наиболее волнующие их темы
«Наибольшей популярностью у россиян пользуются такие темы, как семья и отношения, футбол, пляжный отдых, поп-музыка, блюда национальных и региональных кухонь, образование за рубежом», — приводит данные «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:05
Музыка
Фанаты «Альянса» смогли увидеть клип на культовую песню спустя 32 года
Олег Парастаев, клавишник группы «Альянс», на своем YouTube-канале выложил клип на песню «На заре».
Обновлено вчера в 19:02
Политика
Венесуэла назвала новые санкции США преступными
Власти Венесуэлы назвали неприемлемыми, циничными и преступными новые санкции США и заявили, что ответят на них соответствующим юридическим путем, говорится в коммюнике МИД страны.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Лавров высказался о возобновлении авиасообщения между РФ и Египтом
В вопросе возобновления полноформатного авиасообщения между Россией и Египтом глава МИД РФ Сергей Лавров отметил положительные сдвиги.
Обновлено в 00:43
Политика
Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным
Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено вчера в 08:32
Гаджеты
Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено вчера в 14:43
Политика
Соловьев выгнал из студии оскорбившего евреев польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейба, который высказался оскорбительно в отношении евреев.
Обновлено в 01:14
Кино
Компания Amazon купила права на показ российского сериала «Гоголь»
Видеосервис Amazon Prime Video приобрел у "Газпром-медиа" и "Централ партнершип" права на показ сериала "Гоголь" в США, Канаде и Великобритании.
Обновлено вчера в 09:49
Армия и оружие
Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России
Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.
Обновлено 04 апреля в 04:59
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала BMW на €1 млрд
Немецкий автоконцерн BMW выплатит штраф на сумму более €1 млрд из-за обвинений со стороны Еврокомиссии (ЕК) в картельном сговоре.
Обновлено вчера в 17:16
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала пикантное постельное фото
Обновлено в 01:09
Технологии
Руководители IT-компаний увидели в ИИ опасность «разучиться думать»
Дальнейшее развитие ИИ приведет к тому, что общество будет ощущать себя в опасности и даст реакционный ответ, считают 77% руководителей и 81% представителей широкой общественности.
Обновлено вчера в 21:19
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38
Футбол
Серхио Рамос не попал в заявку «Реала» на матч с «Эйбаром»
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Путину понравилась картошка Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину понравилась картошка, подаренная на Новый год его белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Обновлено вчера в 15:34