"Разобрать завалы непросто" - Можно ли ожидать в ближайшей перспективе улучшения отношений с США?

с чего всё началось

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