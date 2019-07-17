Политика

Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с ГрузиейRT на русском 18:24

Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщение с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
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Сергей Лавров
В случае если это произойдет, будут созданы необходимые условия для рассмотрения возможности отмены принятых Россией мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииРЕН ТВ 17:13
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