Политика
Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с ГрузиейRT на русском 18:24
Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщение с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
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В случае если это произойдет, будут созданы необходимые условия для рассмотрения возможности отмены принятых Россией мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииРЕН ТВ 17:13
с чего всё началось
"Разобрать завалы непросто" - Можно ли ожидать в ближайшей перспективе улучшения отношений с США?Аргументы и Факты17:01
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Здоровье
В Краснодарском крае разрешили посещать больных в реанимации
Как сообщается на официальном сайте ЗСК, поправки дают родственникам больных право посещать реанимацию.
Обновлено в 08:32
Политика
Зарплату рядовым и сержантам ВС РФ существенно поднимут с 1 сентября
Служащие по контракту в Вооруженных силах России сержанты и рядовые получат существенную прибавку к зарплате.
Обновлено в 20:33
Культура
Бузова и Малахов номинированы на ТЭФИ-2019
По словам организаторов премии ТЭФИ 2019 года, всего для вручения наград будет представлено 14 номинаций в категории «Дневной эфир» и 20 — в категории «Вечерний прайм».
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Авто
Универсал Renault Megane напомнил о скором обновлении
Напомним, что «четвёртый» Megane был впервые показан во Франкфурте-2015. Помимо хэтчбека и универсала в эту семью входит и седан.
Обновлено в 12:03
Политика
«Известия» сообщили о смягчении закона о госязыке после выборов в Раду
Вступивший в силу закон о государственном языке на Украине будет скорректирован после выборов в Верховную раду, назначенных на 21 июля, пишет газета "Известия" в среду со ссылкой осведомленные источники в Киеве.
Обновлено в 19:49
Общество
Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение
Частичное лунное затмение пройдет в ночь с 16 на 17 июля. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.
Обновлено в 01:34
Происшествия
В Москве более 20 человек отравились едой из автоматов
Обновлено в 10:01
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес вышла в свет без макияжа и с полотенцем на голове
Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес была поймана фотографами, когда выходила из дома в простом белом свитшоте, без макияжа и с тюрбаном на голове.
Обновлено в 09:39
Политика
Представители Зеленского анонсировали новые переговоры с Путиным
Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Вадим Пристайко поделился, что украинский лидер собирается провести новый разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:10
Наука
Огурцы вдохновили ученых MIT на создание искусственных мышц
Команда ученых из Массачусетского технологического университета (MIT) представила свою новую разработку - искусственные мышцы для роботов, созданные по подобию огуречных усиков.
Обновлено вчера в 05:45
Наука
В Израиле создали «машину Рамануджана»
Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено в 07:34
Политика
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:29
Кино
«Ленфильм» и «Беларусьфильм» договорились о сотрудничестве
Студии готовятся представить ряд премьер к 75-й годовщине победы в Великой отечественной войне.
Обновлено в 14:38
Происшествия
Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму
Обновлено в 17:15
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Финансы
ВТБ утвердил программу облигаций на триллион рублей
Совет директоров банка ВТБ решил занять ₽1 трлн у квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Политика
Во Франции приняли закон о реконструкции Нотр-Дама
Французский парламент приняли закон о реконструкции Нотр-Дама, сообщает France 24.
Обновлено в 15:43
Шоу-бизнес
Ирина Пегова прокомментировала слухи о беременности
41-летняя актриса выглядит просто прекрасно, что подтверждают восторженные комментарии фанатов.
Обновлено в 19:00
Политика
Байден в шутку пообещал вызвать Трампа на соревнование по отжиманию
Кандидат в президенты США Джо Байден в шутку заявил, что вызовет американского лидера Дональдом Трампом на соревнование по отжимании от пола, если тот продолжит критиковать его за преклонный возраст.
Обновлено в 22:30
Происшествия
Колумбиец попытался под париком ввезти кокаин в Испанию
В аэропорту Барселоны задержан мужчина, спрятавший под париком полкилограмма кокаина.
Обновлено в 19:03
Авто
Volkswagen Crafter: пришествие второго поколения
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Первые летные испытания МС-21 с двигателями ПД-14 пройдут в 2020 году
Первые летные испытания российского самолета MC-21, оснащенного отечественными двигателями ПД-14, начнутся в 2020 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
Обновлено в 10:42
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Религия
В Екатеринбурге более 60 тысяч человек прошли Царским крестным ходом
В ночь на 17 июля в Екатеринбурге прошёл Царский крестный ход от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы.
Обновлено в 22:35
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta с вариатором
В июне в СМИ появилась информация о том, что вслед за LADA XRay и Vesta вариатором оснастят и следующее поколение LADA Granta.
Обновлено в 09:44
Экономика
Гражданские долги: кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено в 17:01
Технологии
Почти 50 % россиян устали от рекламных уведомлений на своем телефоне
По итогам исследования, рекламные объявления занимают наибольшее число среди всплывающих уведомлений на экране телефона, так называемых «push-уведомлений».
Обновлено в 06:08