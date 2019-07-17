Политика
Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с ГрузиейRT на русском вчера в 18:24
Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщения с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
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"Разобрать завалы непросто" - Можно ли ожидать в ближайшей перспективе улучшения отношений с США?Аргументы и Фактывчера в 17:01
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Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство
Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено вчера в 18:06
Наука
Ученые из России изучили метаболические особенности мозга аутистов
Ученые-биологи из России, совместно с коллегами из Германии и США выяснили, чем отличается мозг аутистов и обычных людей, изучив метаболические особенности мозга аутистов.
Обновлено вчера в 16:12
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Кино
Гарри Стайлз хочет стать принцем Эриком в «Русалочке»
Гарри Стайлз претендует на главную мужскую роль в новой "Русалочке" Disney.
Обновлено вчера в 23:27
Авто
Продажи Skoda в России выросли на 10%
Как сообщает «Автостат», в первом полугодии этого года в России было продано 39 тыс. 828 новых машин Skoda, что на 10% больше, чем за такой же период в прошлом году.
Обновлено вчера в 05:41
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Обновлено 15 июля в 13:34
Политика
Вице-премьер Италии заявил, что украинцы готовили на него покушение
Вице-премьер Италии, совмещающий должность министра МВД - Маттео Сальвини - заявил сегодня в интервью телеканалу Rai, что спецслужбами Италии идентифицирована группа украинцев, которые готовили покушение на него.
Обновлено вчера в 11:20
Экономика
Карты Visa и Mastercard хотят запретить для получения льгот на проезд
Карты международных платежных систем Visa и Mastercard могут запретить использовать для получения льгот на проезд и продукты питания, следует из поправок к закону о национальной платежной системе, которые комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении.
Обновлено вчера в 12:35
Авто
Универсал Renault Megane напомнил о скором обновлении
Напомним, что «четвёртый» Megane был впервые показан во Франкфурте-2015. Помимо хэтчбека и универсала в эту семью входит и седан.
Обновлено вчера в 12:03
Армия и оружие
Уязвимость российского С-400 выявили в США
Американская компания заявила о том, что без поддержки других средств ПВО С-400 не так хороши Эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor объявили, что обнаружили слабость российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет РБК.
Обновлено 15 июля в 21:26
Происшествия
Спрятавшего под парик полкило кокаина мужчину задержали
В испанском аэропорту задержали мужчину, который пытался провести полкило кокаина в Барселону.
Обновлено вчера в 08:46
Общество
ФНС прокомментировала сбой в едином реестре ЗАГСов
Ранее 16 июля стало известно, что из-за сбоя в электронной системе по всей России остановилась выдача свидетельств о смерти, браке и рождении.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес
Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
В работе Instagram и Facebook произошел сбой
В работе соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено вчера в 15:32
Армия и оружие
В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия США
В докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно были указаны места размещения американского ядерного оружия.
Обновлено вчера в 23:44
Космос
Новые измерения постоянной Хаббла только усиливают таинственность
В новом исследовании группа ученых во главе с профессором Чикагского университета, США, Венди Фридман (Wendy Freedman) предложила новый, независимый метод расчета постоянной Хаббла, основанный на измерениях параметров звезд класса красных гигантов.
Обновлено вчера в 20:39
Политика
Зеленскому предложили в рассрочку выкупить Крым у России
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Иран отрицает возможность обсуждения своей ракетной программы
"Иранские ракеты абсолютно и ни при каких условиях не подлежат обсуждению ни с кем, ни с какой-либо страной", — написал он в Twitter в ответ на сообщения СМИ, которые привели слова главы МИД Ирана Джавада Зарифа о якобы готовности к переговорам о ракетной программе.
Обновлено вчера в 19:57
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Авто
Новый Audi S8 появится в России в 2020 году
Как сообщили представители немецкого атвопроизводителя Audi, «заряженный» седан S8 новой генерации станет доступен на российском рынке уже в следующем году.
Обновлено вчера в 15:40
Авто
Новый Volvo V60 Cross Country добрался до российских дилеров
Ранее компания объявила о старте приема заказов на новый седан Volvo S60, а также запустила производство бронированных версий кроссовера XC90.
Обновлено вчера в 08:11
Музыка
В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступления
Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.
Обновлено вчера в 12:13
Наука
Самки млекопитающих убили чужих детей ради статуса и ресурсов
Исследователи разобрались, почему самки млекопитающих довольно часто убивают чужих детенышей, сообщается в Philosophical Transactions of the Royal Society B. Таким образом они устраняют конкурентов за ресурсы или территорию, защищают свой социальный статус или обеспечивают своим отпрыскам лучший уход.
Обновлено вчера в 04:16
Кино
«Игра престолов» получила рекордное количество номинаций на «Эмми»
«Игра Престолов» получила 32 номинации, побив рекорд по абсолютному числу номинаций, установленный 25 лет назад сериалом «Полиция Нью-Йорка».
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Трамп запретил продавать Турции истребители F-35
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Петербуржцы смогут наблюдать лунное затмение
Жители Петербурга и Ленинградской области смогут наблюдать частичное затмение Луны, она поднимется в ночь на 17 июля над горизонтом на семь градусов, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Российской академии наук Сергей Смирнов.
Обновлено вчера в 12:14