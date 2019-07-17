"Разобрать завалы непросто" - Можно ли ожидать в ближайшей перспективе улучшения отношений с США?

с чего всё началось

Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщения с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.

Политика Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17 Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

Политика NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

Происшествия В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.

Наука Ученые из России изучили метаболические особенности мозга аутистов Ученые-биологи из России, совместно с коллегами из Германии и США выяснили, чем отличается мозг аутистов и обычных людей, изучив метаболические особенности мозга аутистов.

Экономика Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.

Кино Гарри Стайлз хочет стать принцем Эриком в «Русалочке» Гарри Стайлз претендует на главную мужскую роль в новой "Русалочке" Disney.

Авто Продажи Skoda в России выросли на 10% Как сообщает «Автостат», в первом полугодии этого года в России было продано 39 тыс. 828 новых машин Skoda, что на 10% больше, чем за такой же период в прошлом году.

Политика Вице-премьер Италии заявил, что украинцы готовили на него покушение Вице-премьер Италии, совмещающий должность министра МВД - Маттео Сальвини - заявил сегодня в интервью телеканалу Rai, что спецслужбами Италии идентифицирована группа украинцев, которые готовили покушение на него.

Экономика Карты Visa и Mastercard хотят запретить для получения льгот на проезд Карты международных платежных систем Visa и Mastercard могут запретить использовать для получения льгот на проезд и продукты питания, следует из поправок к закону о национальной платежной системе, которые комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении.

Авто Универсал Renault Megane напомнил о скором обновлении Напомним, что «четвёртый» Megane был впервые показан во Франкфурте-2015. Помимо хэтчбека и универсала в эту семью входит и седан.

Армия и оружие Уязвимость российского С-400 выявили в США Американская компания заявила о том, что без поддержки других средств ПВО С-400 не так хороши Эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor объявили, что обнаружили слабость российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет РБК.

Происшествия Спрятавшего под парик полкило кокаина мужчину задержали В испанском аэропорту задержали мужчину, который пытался провести полкило кокаина в Барселону.

Общество ФНС прокомментировала сбой в едином реестре ЗАГСов Ранее 16 июля стало известно, что из-за сбоя в электронной системе по всей России остановилась выдача свидетельств о смерти, браке и рождении.

Шоу-бизнес Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.

Общество В работе Instagram и Facebook произошел сбой В работе соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Армия и оружие В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия США В докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно были указаны места размещения американского ядерного оружия.

Космос Новые измерения постоянной Хаббла только усиливают таинственность В новом исследовании группа ученых во главе с профессором Чикагского университета, США, Венди Фридман (Wendy Freedman) предложила новый, независимый метод расчета постоянной Хаббла, основанный на измерениях параметров звезд класса красных гигантов.

Политика Иран отрицает возможность обсуждения своей ракетной программы "Иранские ракеты абсолютно и ни при каких условиях не подлежат обсуждению ни с кем, ни с какой-либо страной", — написал он в Twitter в ответ на сообщения СМИ, которые привели слова главы МИД Ирана Джавада Зарифа о якобы готовности к переговорам о ракетной программе.

Политика Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.

Авто Новый Audi S8 появится в России в 2020 году Как сообщили представители немецкого атвопроизводителя Audi, «заряженный» седан S8 новой генерации станет доступен на российском рынке уже в следующем году.

Авто Новый Volvo V60 Cross Country добрался до российских дилеров Ранее компания объявила о старте приема заказов на новый седан Volvo S60, а также запустила производство бронированных версий кроссовера XC90.

Музыка В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступления Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.

Наука Самки млекопитающих убили чужих детей ради статуса и ресурсов Исследователи разобрались, почему самки млекопитающих довольно часто убивают чужих детенышей, сообщается в Philosophical Transactions of the Royal Society B. Таким образом они устраняют конкурентов за ресурсы или территорию, защищают свой социальный статус или обеспечивают своим отпрыскам лучший уход.

Кино «Игра престолов» получила рекордное количество номинаций на «Эмми» «Игра Престолов» получила 32 номинации, побив рекорд по абсолютному числу номинаций, установленный 25 лет назад сериалом «Полиция Нью-Йорка».