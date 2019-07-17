"Разобрать завалы непросто" - Можно ли ожидать в ближайшей перспективе улучшения отношений с США?

с чего всё началось

В случае если это произойдет, будут созданы необходимые условия для рассмотрения возможности отмены принятых Россией мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию.

Россия рассмотрит возможность отмены принятых в отношении Грузии мер, в частности, запрета на авиаперелеты, если будут устранены угрозы безопасности россиян. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

Лавров назвал условие снятия запрета на полеты в Грузию

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