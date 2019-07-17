Политика
Лавров назвал условие снятия запрета на полеты в ГрузиюТАСС 17:22
Россия рассмотрит возможность отмены принятых в отношении Грузии мер, в частности, запрета на авиаперелеты, если будут устранены угрозы безопасности россиян. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
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В случае если это произойдет, будут созданы необходимые условия для рассмотрения возможности отмены принятых Россией мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииРЕН ТВ 17:13
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