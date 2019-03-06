Политика
Лавров назвал условие размещения российских ракет в любом регионе мираРБК 11:54
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о праве России ответить зеркально на размещение американской стороной ракет, нарушающих Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в той или иной части мира.
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с чего всё началось
Москва оставляет за собой право на ответ, если США, выйдя из ДРСМД, начнут размещать запрещённые договором ракеты в регионах мира, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.РИА Новости11:51
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 15:13, Ашберн
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»
Обновлено в 13:48
Происшествия
«Алмазный» миллиардер умер во время интимной пластики в Париже
Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер в Париже во время интимной пластики, сообщила газета Sudinfo.be.
Обновлено в 13:26
Происшествия
После массовой драки со стрельбой в Москве задержаны 10 человек
На юго-востоке Москвы возле станции метро "Рязанский проспект" около 30 человек устроили массовую драку 5 марта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 14:37
Общество
В Совфеде оценили слова владимирской чиновницы о питании школьников
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с m24 прокомментировал слова директора Департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой об ответственности родителей за организацию питания школьников.
Обновлено в 11:36
Хоккей
СКА одержал волевую победу над «Спартаком»
Обновлено в 14:20
Экономика
Минфин США отложил санкции против группы «ГАЗ» сразу на четыре месяца
Американские власти отвели еще четыре месяца на финализацию переговоров, целью которых является вывод из-под санкций группы "ГАЗ" Олега Дерипаски.
Обновлено в 13:41
Политика
Тимошенко предложили $187 тыс. за отказ от участия в выборах
Отмечается, что двое людей предлагали Тимошенко $187 тыс. за его отказ от участия в гонке за президентское кресло.
Обновлено в 14:40
Экономика
Козак: Новая система господдержки в автопроме заработает с 1 июля
Новая система господдержки в автопроме заработает с 1 июля и будет основана на балльной системе, передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 13:41
Политика
США отозвали визы 77 связанных с Мадуро венесуэльцев
Вице-президент США Майк Пенс в среду заявил, что США отозвали визы 77 граждан Венесуэлы, большая часть которых была выдана чиновникам правительства президента Николаса Мадуро или членам их семей.
Обновлено в 14:24
Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в США
Россия в последнюю неделю февраля увеличила поставки нефти в США до 3,19 млн баррелей, что является максимальным недельным показателем с 2011 года.
Обновлено в 13:23
Экономика
Треть российских долларовых миллионеров думают об эмиграции
Самыми привлекательными для эмиграции российские миллионеры называют США, Испанию, Великобританию, Швейцарию, Германию, Италию и Австрию.
Обновлено в 14:36
Интернет
Цукерберг пообещал сквозное шифрование личных сообщений пользователей
Глава Facebook Марк Цукерберг написал в своей аккаунте в сети, что разработчики в ближайшее время планируют сфокусироваться на самом главном частном кейсе - личных сообщениях пользователей и сделать их максимальной безопасными.
Обновлено в 14:54
Происшествия
В Подмосковье грузовик протаранил легковушку, один человек погиб
Грузовик с полуприцепом выскочил на полосу встречного движения на Дмитровском шоссе в Подмосковье, где протаранил легковой автомобиль, погиб один человек, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе областного главка МВД.
Обновлено в 15:05
Происшествия
Раулю Арашукову предъявили обвинение
СК РФ предъявил Раулю Арашукову обвинение по делу о мошенничестве с газом и создании преступного сообщества, сообщает представитель СК России Светлана Петренко.
Обновлено в 12:09
Спорт
AP узнало о рекордных доходах ФИФА на фоне ЧМ в России
Денежные резервы Международной федерации футбола (ФИФА) выросли до рекордных $2,74 млрд, а доход организации за четыре года, охватывающий чемпионат мира по футболу 2018 года, выросли до $6,4 млрд.
Обновлено в 14:19
Футбол
«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка России
Московский «Локомотив» обыграл казанский «Рубин» и вышел в полуфинал Кубка России.
Обновлено в 13:48
Политика
Володин раскритиковал выступление Орешкина в Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал речь министра экономического развития Максима Орешкина, который выступал в рамках правительственного часа в нижней палате парламента.
Обновлено в 04:31
Экономика
Медведев поручил разработать норматив по вторичной переработке отходов
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил ведомствам разработать для регионов норматив для увеличения вторичной переработки отходов, сообщает пресс-служба кабмина.
Обновлено в 02:05
Политика
Постпред Британии в ООН язвительно высказалась о науке в России
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) ранее опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в сирийском городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года, в котором утверждается, что при атаке, "скорее всего", использовался хлор.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Фотограф Лошагин отсудил у матери убитой жены-модели 300 тысяч рублей
Мать молодой фотомодели Юли Прокопьевой, с которой зверски расправился собственный муж, обязана выплатить убийце 300 тысяч рублей.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
В Индии опровергли сообщения о сбитом Пакистаном Су-30
"Ложное утверждение Пакистана о сбитом Су-30, по-видимому, преследует цель скрыть потерю собственного самолета", — отмечается в заявлении индийских ВВС.
Обновлено в 11:00
Футбол
Лев выгнал Мюллера, Хуммельса и Боатенга из сборной Германии
Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев принял решение больше не вызывать игроков мюнхенской "Баварии" Томаса Мюллера, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса в национальную команду.
Обновлено вчера в 11:26
Кино
Netflix впервые экранизирует «Сто лет одиночества»
Сам Маркес искренне считал, что, в отличие от других его произведений, «Сто лет одиночества» невозможно экранизировать.
Обновлено в 15:02
Авто
Продажи новых автомобилей в России упали в феврале
Напомним, что в январе-2019 годовой рост продаж новых авто составил лишь 0,6%, резко замедлившись с декабрьского подъема на 5,6%. Как отмечает председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, «первый раз почти за 2 года продажи в феврале показали хотя и маленькое, но снижение по сравнению с предыдущим годом».
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Генштаб Украины заявил об угрозе вторжения по трем направлениям
Украина опасается вторжения российских войск по трем направлениям, заявил начальник Генштаба украинских вооруженных сил Виктор Муженко на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного на Украине.
Обновлено в 09:27
Политика
Telegram зовет на митинг против изоляции российского интернета
Мессенджер в среду вечером стал рассылать пользователям сообщения с призывом протестовать против планов властей создать в России аналог китайского фаервола, который теоретически может отрезать российский сегмент интернета от мировой сети.
Обновлено в 13:33
Спорт
Оглашен состав сборной России на смешанную эстафету чемпионата мира
Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав команды на предстоящую стартовую гонку чемпионата мира.
Обновлено в 11:51
Футбол
«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» назвали стартовые составы
"ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед" в среду проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 13:58
Экономика
Росстат: сбережения россиян за февраль сократились на 2,4%
Накопления россиян в феврале 2019 года, по предварительным оценкам Росстата, уменьшились почти на 2,4% по сравнению с январем и составили 32,88 трлн рублей.
Обновлено в 14:39