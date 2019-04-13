Политика

Лавров назвал провальным «Блицкригом» действия США в ВенесуэлеNewInform вчера в 11:03

Американцам не удалось устроить в Венесуэле «Блицкриг», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Тем не менее, США не оставляют попыток свергнуть режим легитимного главы государства Николаса Мадуро, добавил глава дипломатического ведомства.
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Сергей Лавров
Венесуэла у всех на слуху, блицкриг по смене не удался, но от цели свержения законного президента американцы не отказываются.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииПолитическая Экспертиза вчера в 11:08

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