Политика
Лавров назвал провальным «Блицкригом» действия США в ВенесуэлеNewInform 11:03
Американцам не удалось устроить в Венесуэле «Блицкриг», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Тем не менее, США не оставляют попыток свергнуть режим легитимного главы государства Николаса Мадуро, добавил глава дипломатического ведомства.
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Венесуэла у всех на слуху, блицкриг по смене не удался, но от цели свержения законного президента американцы не отказываются.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииПолитическая Экспертиза 11:08
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