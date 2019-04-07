Политика

Лавров назвал простой путь решения проблемы беженцев в СирииРБК 05:45

«Самым простым и эффективным решением было бы прекращение незаконной оккупации этой территории Соединенными Штатами», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства. Лавров предположил, что американцы «неискренне» говорят о готовности обсуждать вопрос расформирования лагеря.
Читать в источнике
Сергей Лавров
Необходимо прекратить препятствовать их выходу на свободу, потому что в этом лагере они себя свободными не ощущают. Там невыносимые условия пребывания. Мы готовы рассматривать любые шаги по содействию выходу беженцев из Эр-Рукбана.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииТАСС 04:50

Подробнее о событии

Лавров назвал простой путь решения проблемы беженцев в Сирии

РБК05:45

Лавров обвинил войска США в сотрудничестве с боевиками в зоне Эт-Танфа в Сирии

Коммерсантъ05:34

Россия призывает США прекратить незаконную оккупацию Рукбана

РЕН ТВ04:43

Лавров заявил о готовности России содействовать выходу беженцев из Рукбана

Московский Комсомолец04:57

Россия попросила США остановить оккупацию территории в районе Рукбана

Газета.Ru04:51

Лавров заявил о готовности России содействовать выходу беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»

RT на русском05:10

Лавров: оккупация США территории Сирии препятствует решению проблемы лагеря Эр-Рукбан

ТАСС05:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Авто

Китайская модель устроила фотосессию с российской Lada 4x4

Обновлено в 07:04
Происшествия

В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога

Обновлено в 07:03
Происшествия

В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании

О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Происшествия

На станции московского метро произошел пожар

Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

Лолита раскрыла размер своей пенсии

Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 17:18
Политика

Соловьёв выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 03:45
Политика

ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено вчера в 11:08
Хоккей

Определились все пары плей-офф Кубка Стэнли

Обновлено в 03:33
Армия и оружие

Словакия не одобрила возможность присутствия войск США в стране

Председатель парламента Словакии Андрей Данко высказался против включения в договор с США размещение американских военных баз на территории страны.
Обновлено вчера в 22:40
Наука

Материалы для авиационной промышленности испытали на прочность

Ученые Южно-Уральского государственного университета совместно с учеными Королевского университета Саудовской Аравии получили новые данные о прочности перспективных материалов, необходимых для авиационной промышленности.
Обновлено вчера в 07:12
Политика

МИД Венгрии вызвал украинского посла

Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres.
Обновлено в 05:42
Авто

Эксперты назвали автомобили, которые можно купить со скидкой в апреле

Обновлено в 04:48
Происшествия

Полиция задержала осквернивших мемориал «Родина-мать» на Ставрополье

Обновлено в 07:04
Спорт

Ягудин рассказал, как Тарасова спасала его от пьянства

Олимпийский чемпион, фигурист Алексей Ягудин рассказал, что прославленная тренер Татьяна Тарасова спасала его от пьянства.
Обновлено в 05:47
Происшествия

В небе над Москвой опасно сблизились самолеты

Обновлено в 06:17
Наука

Генетики рассказали о разнице между пьянством и алкоголизмом

К развитию алкоголизма, как считают генетики, приводят лишь пять комбинаций — люди никак не могут противостоять потребности выпить.
Обновлено вчера в 13:42
Футбол

«Уфа» одержала минимальную победу над «Ростовом»

7 апреля между коллективами «Уфа» и «Ростов» на стадионе «Нефтяник» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

По предварительным данным, конфликт произошел 6 апреля между болельщиками игравших в тот день футбольных команд: обнинского "Кванта" и московского "Торпедо".
Обновлено в 06:10
Происшествия

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено вчера в 08:12
Общество

Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов

Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено вчера в 13:37
Футбол

Владелец ФК «Краснодар» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено в 02:54
Наука

Любопытство является признаком высокого уровня интеллекта

Обновлено вчера в 11:56
Армия и оружие

Армия Хафтара продолжает наступление на Триполи

Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара продолжает наступление к центру Триполи, несмотря на призывы ООН.
Обновлено вчера в 06:09
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты

Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес

Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы

Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Вдова актера Валерия Золотухина, Тамара Золотухина, умерла в Москве на 71-м году жизни, заявила РБК актриса Театра на Таганке Рената Сотириади.
Обновлено в 08:02
Авто

Лучшие двигатели бренда Toyota

Эксперты составили рейтинг лучших силовых установок японской автомобилестроительной компании Toyota.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

МИД Пакистана: Власти Индии готовят атаку

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что официальный Исламабад располагает данными о якобы готовящейся атаке со стороны Индии против его страны в период с 16 по 20 апреля.
Обновлено в 06:23
Политика

Порошенко заявил, что Украине не нужен президент-слабак

Проигравший первый тур выборов главы государства артисту Владимиру Зеленскому президент Украины Петр Порошенко заявил, что стране нужен сильный лидер, чтобы Киев шел европейским путем и не подпал под "имперское влияние" России.
Обновлено в 06:45
Политика

Штаб Зеленского обнародовал антикоррупционную программу

Штаб кандидата в президента Украины Владимира Зеленского обнародовал программу по борьбе с коррупцией.
Обновлено в 00:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное