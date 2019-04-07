Политика

Лавров назвал простой путь решения проблемы беженцев в СирииРБК 05:45

«Самым простым и эффективным решением было бы прекращение незаконной оккупации этой территории Соединенными Штатами», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства. Лавров предположил, что американцы «неискренне» говорят о готовности обсуждать вопрос расформирования лагеря.
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Сергей Лавров
Необходимо прекратить препятствовать их выходу на свободу, потому что в этом лагере они себя свободными не ощущают. Там невыносимые условия пребывания. Мы готовы рассматривать любые шаги по содействию выходу беженцев из Эр-Рукбана.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииТАСС 04:50

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