Лавров назвал простой путь решения проблемы беженцев в СирииРБК 05:45

Необходимо прекратить препятствовать их выходу на свободу, потому что в этом лагере они себя свободными не ощущают. Там невыносимые условия пребывания. Мы готовы рассматривать любые шаги по содействию выходу беженцев из Эр-Рукбана.

«Самым простым и эффективным решением было бы прекращение незаконной оккупации этой территории Соединенными Штатами», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства. Лавров предположил, что американцы «неискренне» говорят о готовности обсуждать вопрос расформирования лагеря.

Политика Порошенко заявил об угрозе Украины «откатиться под имперскую Россию» Действующий президент Украины, кандидат на пост главы государства Петр Порошенко заявил, что стране нужен сильный лидер для продвижения «к свободной Европе», поскольку иначе есть угроза «откатиться под имперскую Россию».

Происшествия В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.

Общество В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за усиления ветра Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в московском регионе до «желтого» Это связано с тем, что 8 апреля ожидается усиление ветра, сообщает «Интерфакс».

Политика Британский принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в спецслужбах Уточняется, что принц работал в отделе, который занимается прослушиванием средств коммуникации с целью выявления потенциальных угроз.

Происшествия В Росгвардии сообщили о задержании иностранца с наркотиками в Москве Росгвардия в воскресенье подтвердила задержание в Москве иностранного гражданина с наркотиками.

Шоу-бизнес Экс-невеста Тимати Мила Волчек ждет ребенка Бывшая возлюбленная рэп-исполнителя Тимати Мила Волчек в прошлом году рассекретила отношения с сыном миллиардера Алексеем Гарбером.

Армия и оружие ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара В субботу стало известно, что правительство национального согласия Ливии нанесло авиаудары по Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.

Экономика В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.

Общество Матвиенко отмечает юбилей в Санкт-Петербурге в кругу семьи Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечает свой 70-летний юбилей в кругу семьи, прогуливаясь по Санкт-Петербургу, вечером планирует посетить концерт классической музыки.

Происшествия Жители Самары сняли на видео падение метеорита Жители Самары стали свидетелями яркой вспышки в небе и успели снять ее на камеру.

Наука Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.

Религия Православные верующие отметят Благовещение Пресвятой Богородицы В воскресенье Русская православная церковь отмечает праздник Благовещения, патриарх Кирилл совершит в воскресенье литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля.

Хоккей СКА — ЦСКА 2:1 (2-й период) Первый период решающего, шестого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина между хоккейными клубами СКА и ЦСКА, завершен.

Наука Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.

Авто Автомобили, которые были популярны в «лихие 90-е» На старте 90-х годов прошлого века на дорогах России стали все чаще появляться машины зарубежного производства.

Экономика Не сливайтесь, да не судимы будете Рост слияний и поглощений вызвал всплеск коллективных исков в США В 2017–2018 годах в США резко выросло число исков, которые акционеры подали против своих компаний.

Политика Отравленный в Эймсбери Чарли Роули попросил о встрече с Путиным Британец Чарли Роули, отравившийся нервно-паралитическим веществом летом прошлого года в Эймсбери, после встречи с российским послом заявил, что по-прежнему считает, что за отравлением стоит Россия.