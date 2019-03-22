Политика

Глава МИД России Лавров назвал причину авиаударов НАТО в ЮгославииNewInform 03:21

Сергей Лавров, глава МИД России, рассказал о причинах, на основе которых военные НАТО действовали в Югославии. По его словам, основной задачей для них было продвижение на восток к границам РФ. Об этом он сообщил в интервью телеканалу НТВ.
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Сергей Лавров
Нет сомнений в том, что история с Югославией была связана и с желанием продвигать НАТО на Восток, поближе к границам РФ. Последующее развитие событий подтверждает, что так оно и было.
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