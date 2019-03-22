Лавров назвал причины авиаударов НАТО в ЮгославииРБК 04:47

НТВ покажет документальный фильм, посвященный событиям 20-летней давности — массированным бомбардировкам Югославии. Прошло 20 лет с события, которое шокировало мир и изменило его не в лучшую сторону. Войска НАТО нанесли в марте 1999 года удары по Югославии.

с чего всё началось

Нет сомнений в том, что история с Югославией была связана и с желанием продвигать НАТО на Восток, поближе к границам РФ. Последующее развитие событий подтверждает, что так оно и было.

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