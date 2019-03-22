Политика
Лавров назвал причины авиаударов НАТО в ЮгославииРБК 04:47
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. «У Вашингтона появилось искушение взять ситуацию во всем мире под свой полный контроль», — сказал Лавров.
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Нет сомнений в том, что история с Югославией была связана и с желанием продвигать НАТО на Восток, поближе к границам РФ. Последующее развитие событий подтверждает, что так оно и было.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииИнфорос 03:38
с чего всё началось
НТВ покажет документальный фильм, посвященный событиям 20-летней давности — массированным бомбардировкам Югославии. Прошло 20 лет с события, которое шокировало мир и изменило его не в лучшую сторону. Войска НАТО нанесли в марте 1999 года удары по Югославии.НТВвчера в 15:38
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Общество
Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России
Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Политика
Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой
В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено 20 марта в 23:22
Происшествия
Взрыв на китайском химзаводе попал на видео
В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.
Обновлено вчера в 08:22
Наука
Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма
Испытание показало, что использование лазера позволило практически мгновенно вылечить животных от алкоголизма.
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Политика
В Кремле прокомментировали слова Трампа о Голанских высотах
Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты израильскими не способствуют урегулированию ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
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Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Обновлено вчера в 07:24
Общество
Зарплаты чиновников выросли почти на 8%
Среднемесячная зарплата гражданских госслужащих в 2018 году составила 49,4 тыс. рублей (107,7% к 2017 году), муниципальных — 42,1 тыс. рублей (107,9% к 2017 году).
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Происшествия
На Ямале пассажирский вертолет совершил жесткую посадку
Пассажирский вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку примерно в 150 километрах от Нового Уренгоя.
Обновлено в 03:34
Политика
Кремль надеется, что переходный период в Казахстане пройдет спокойно
Россия рассчитывает, что несмотря на переходный период после отставки Нурсултана Назарбаева, Казахстан сможет сохранить свою роль в интеграционных процессах.
Обновлено в 05:47
Политика
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Будапешт получил от "Газпрома" гарантии на продолжение поставок газа после 2019 года, несмотря на планируемое прекращение транзита этого углеводорода в Европу через территорию Украины.
Обновлено в 02:09
Футбол
Трент Александер-Арнолд: «Саутгейт понимает, какое давление игроки испытывают в сборной»
Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнолд объяснил, как главный тренер «трех львов» Гарет Саутгейт помогает игрокам.
Обновлено в 06:46
Здоровье
Госдума изменит регламент постановки диагноза «наркомания»
Авторы обратили внимание на то, что положения законопроекта не затрагивают вопросы постановки диагноза «наркомания» при проведении иных видов медицинского освидетельствования: медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, а также обязательного медицинского освидетельствования кандидатов в водители и водителей транспортных средств.
Обновлено в 04:16
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом»
"Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
Число жертв крушения парома в Ираке достигло 85
Число погибших при крушении в Ираке увеличилось до 85, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено вчера в 12:54
Экономика
Победители международных школьных олимпиад получат до 1 млн рублей
Указом устанавливается, что победителям международных олимпиад премии за золотую медаль выплачиваются в размере 1 миллиона рублей, за серебряную медаль – в размере 500 тысяч рублей, за бронзовую медаль – в размере 400 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:46
Экономика
Банки начали блокировать счета самозанятых
Банки начали блокировать личные счета и карты "новых предпринимателей", ссылаясь на то, что их использование в целях ведения бизнеса запрещено.
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После приговора Гриб объявил голодовку
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Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП на трассе в Челябинской области
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Авто
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Обновлено вчера в 15:11
Авто
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Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.
Обновлено вчера в 22:28
Шоу-бизнес
Собчак посетила премьеру нового спектакля Виторгана
Телеведущая Ксения Собчак посетила премьеру спектакля «В городе Лжедмитрове», постановщиком которого стал актер Максим Виторган.
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Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни группы Queen
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Общество
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Обновлено вчера в 23:32
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Китай выразил протест в связи с новым проектом военного бюджета США
Пекин выражает протест в связи с проектом оборонного бюджета США, в котором Китай рассматривается как угроза, говорится в заявлении министерства обороны КНР.
Обновлено в 07:00
Политика
Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Песков переадресовал в Госдуму вопрос о стоимости машин для чиновников
Вопросы, касающиеся отклонения законопроекта о закупке автомобилей стоимостью более 2 миллионов рублей для чиновников, не входят в повестку Кремля и являются прерогативой Государственной Думы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Шоу-бизнес
Мистический символ на похоронах Началовой поразил работников кладбища
Мистический символ на похоронах Началовой поразил работников кладбища На могиле певицы появилась черно-белая кошка.
Обновлено в 06:05
Футбол
Мбаппе стал главной трансферной целью «Реала»
Как сообщила испанская газета As, президент «Реала» Флорентино Перес планирует масштабную перестройку этим летом и сделал форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе главной целью клуба на трансферном рынке.
Обновлено в 05:33