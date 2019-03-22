Политика

Лавров назвал причины авиаударов НАТО в ЮгославииРБК 04:47

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. «У Вашингтона появилось искушение взять ситуацию во всем мире под свой полный контроль», — сказал Лавров.
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Сергей Лавров
Нет сомнений в том, что история с Югославией была связана и с желанием продвигать НАТО на Восток, поближе к границам РФ. Последующее развитие событий подтверждает, что так оно и было.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииИнфорос 03:38
с чего всё началось

Лавров сравнил провокации американских политиков в Югославии и Сирии

НТВ покажет документальный фильм, посвященный событиям 20-летней давности — массированным бомбардировкам Югославии. Прошло 20 лет с события, которое шокировало мир и изменило его не в лучшую сторону. Войска НАТО нанесли в марте 1999 года удары по Югославии.
НТВвчера в 15:38

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РЕН ТВ02:08

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