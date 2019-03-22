Политика
Лавров назвал причины авиаударов НАТО в ЮгославииРБК 04:47
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. «У Вашингтона появилось искушение взять ситуацию во всем мире под свой полный контроль», — сказал Лавров.
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Нет сомнений в том, что история с Югославией была связана и с желанием продвигать НАТО на Восток, поближе к границам РФ. Последующее развитие событий подтверждает, что так оно и было.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииИнфорос 03:38
с чего всё началось
НТВ покажет документальный фильм, посвященный событиям 20-летней давности — массированным бомбардировкам Югославии. Прошло 20 лет с события, которое шокировало мир и изменило его не в лучшую сторону. Войска НАТО нанесли в марте 1999 года удары по Югославии.НТВвчера в 15:38
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Динамо объявило на официальном сайте о том, что генеральный директор клуба Сергей Федоров покинул свой пост.
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МВД решило бороться с незаконным преследованием россиян за наркотики
В МВД полагают, что поправки позволят исключить факты необоснованного уголовного преследования граждан при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков, определения их вида и массы.
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Происшествия
Следователи просят заочно арестовать экс-главу «Газпром промгаза»
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Спорт
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Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.
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ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
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Отношение к женщинам «как ко второму сорту», по мнению телеведущего, уходит корнями в христианство.
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