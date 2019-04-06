Политика

Лавров назвал вмешательство НАТО причиной кризиса в ЛивииРБК 00:48

Затянувшийся в Ливии кризис является прямым следствием «нелегитимного военного вмешательства НАТО», в результате которого страна «погрузилась в хаос, стала источником региональной нестабильности, рассадником терроризма».
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Сергей Лавров
Москва и Каир плотно координируют шаги на ливийском направлении. Наша задача -- помочь ливийцам преодолеть имеющиеся разногласия, выйти на устойчивые договоренности по параметрам национального примирения.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииКоммерсантъ 02:42

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