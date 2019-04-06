Политика
Лавров назвал вмешательство НАТО причиной кризиса в ЛивииРБК 00:48
Затянувшийся в Ливии кризис является прямым следствием «нелегитимного военного вмешательства НАТО», в результате которого страна «погрузилась в хаос, стала источником региональной нестабильности, рассадником терроризма».
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Москва и Каир плотно координируют шаги на ливийском направлении. Наша задача -- помочь ливийцам преодолеть имеющиеся разногласия, выйти на устойчивые договоренности по параметрам национального примирения.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииКоммерсантъ 02:42
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Здоровье
Названы плюсы и минусы применения соды в лечебных целях
Эксперты провели анализ и назвали плюсы и минусы применения дешевого «лекарства».
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»
Обновлено вчера в 11:10
Общество
Кладоискатель нашел в поле золотую монету стоимостью сто тысяч фунтов
Оценщики полагают, что за нее можно выручить не менее 100 тысяч фунтов стерлингов (8,6 миллиона рублей).
Обновлено в 01:46
Происшествия
В бельгийском Антверпене столкнулись два прогулочных судна
В результате столкновения двух прогулочных судов на реке Шельда в бельгийском Антверпене пострадали 18 человек.
Обновлено в 03:11
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено 04 апреля в 12:20
Армия и оружие
СМИ перечислили «риски» для НАТО от покупки С-400 Турцией
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Общество
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Во Владимирской области из-за пожара погибли двое детей
Во Владимирской области произошел серьезный пожар, в результате которого погибли двое детей и один взрослый.
Обновлено в 01:05
Политика
Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации»
Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 07:40
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Политика
США назвали арест Гуайдо «последней ошибкой» Мадуро
Уголовное дело против оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо является "последней ошибкой" венесуэльского президента Николаса Мадуро, заявили в Белом доме.
Обновлено в 03:13
Экономика
Минтруд собирается вытащить россиян из бедности
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Политика
Обнародованы результаты анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
Обновлено вчера в 03:27
Космос
NASA завершило огневые испытания двигателей для марсианской программы
Завершены огневые испытания 16 усовершенствованных двигателей RS-25, которые планируется использовать для ракет-носителей марсианской программы.
Обновлено вчера в 13:24
Энергетика
Правительство добилось от нефтяников уступок в вопросе цен на бензин
Правительство и нефтяники продлили соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке, что должно удержать цены на бензин от дальнейшего роста.
Обновлено вчера в 07:30
Футбол
Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»
Футболист Павел Мамаев, сидящий в московском следственном изоляторе "Бутырка", раз в несколько недель играет в футбол с сокамерниками, когда их выводят на прогулку во внутренний двор, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
Производство российских летательных аппаратов, включая космические, в 2018 году рухнуло на 13,5% после сильного роста на протяжении по меньшей мере четырех лет, сообщил Росстат 20 марта.
Обновлено в 02:00
Футбол
Инсайдеры сообщают, что Эден Азар переходит в «Реал»
Еще недавно ведущий полузащитник футбольной сборной Бельгии и лондонского "Челси" Эден Азар опровергал даже факт переговоров с представителями мадридского "Реала".
Обновлено в 01:20
Политика
СМИ сообщили, что Украина проиграла России спор в ВТО по транзиту
Украина проиграла России уже два спора в рамках разбирательств в ВТО: о транзите и о нитрате аммония.
Обновлено вчера в 09:34
Космос
Ученые: На метеорите с Марса обнаружены признаки жизни
Ученые из Венгрии выявили на обнаруженном в 1970-х марсианском метеорите органический материал в минерализованном виде.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
Дикий волк искусал ребенка в парке Челябинска
В челябинском парке имени Гагарина дикий волк искусал ребенка, когда тот захотел поиграть с ним.
Обновлено вчера в 18:49
Энергетика
Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России
Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено вчера в 07:09
Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
Обновлено вчера в 18:02
Хоккей
Панарин признан первой звездой дня НХЛ, Бобровский — третьей
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан главной звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:54
Общество
Россияне назвали наиболее волнующие их темы
«Наибольшей популярностью у россиян пользуются такие темы, как семья и отношения, футбол, пляжный отдых, поп-музыка, блюда национальных и региональных кухонь, образование за рубежом», — приводит данные «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:05
Политика
Дочь Бжезинского обвинила Трампа в «невероятно неуместном объятии»
Журналистка и телеведущая Мика Бжезински, дочь бывшего советника президента США по нацбезопасности Збигнева Бжезинского, во время обсуждения ситуации с Джо Байденом заявила, что однажды Дональд Трамп позволил себе неподобающее поведение в её адрес.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
Битвы за наследство: кто живет в квартирах умерших артистов
Обновлено 04 апреля в 09:59