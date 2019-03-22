Политика
Лавров назвал причину авиаударов НАТО по ЮгославииСвободная Пресса 02:55
Бомбардировка НАТО Югославии в 1999 году основывалась на желании альянса продвинуться к границам России. Такое мнение в интервью для документального фильма «Разворот над Атлантикой» высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
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У Вашингтона появилось искушение взять ситуацию во всем мире под свой полный контроль, отходить от принципов согласования подходов к международным проблемам на основе Устава ООН.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииФАН 07:20
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Экономика
Доходность 10-летних госбумаг Германии упала до нуля
Доходность эталонных гособлигаций Германии упала до нуля впервые с октября 2016 года.
Обновлено в 05:57
Политика
Проверку Росгеологии продлили до середины апреля
Проверка Росгеологии продлена до середины апреля, исполняющим обязанности главы ведомства после увольнения Романа Панова назначен его заместитель Сергей Сучков, сообщил в пятницу журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 07:25
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Запашный ответил Невзорову на сарказм о смерти Началовой
Известный российский дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал слова журналиста Александра Невзорова о смерти певицы Юлии Началовой.
Обновлено в 07:05
Общество
Список потенциально опасных пород собак сократили в пять раз
Министерство внутренних дел сократило список потенциально опасных пород собак, чей выгул запрещен без поводков и намордников, до 13 пунктов.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Районный суд Томской области в полном составе ушел в отставку
Все три судьи Молчановского районного суда Томской области — председатель Вячеслав Лаптев и двое судей Татьяна Дубасова и Ирина Усынина — ушли в отставку.
Обновлено в 08:44
Авто
Представлен новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe
В Штутгарте представлен новый купеобразный кроссовер Porsche Cayenne Coupe.
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Зеленский заступился за русский язык на Украине
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вступился за русский язык, сообщает «МИР 24». Шоумен уверен, что мове он не угрожает.
Обновлено в 07:26
Политика
УПЦ подала в суд на Министерство культуры Украины
«В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Киевской метрополии Украинской православной церкви к Министерству культуры Украины об отмене приказа об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций», — отметили в суде.
Обновлено в 08:28
Происшествия
ФСБ провела обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Как уточняется, следственные действия связаны с уголовным делом о хищении средств федерального бюджета, выделенных на гособоронзаказ.
Обновлено в 03:40
Политика
Украина внесла в черный список звезду Comedy Woman
Обновлено в 06:04
Происшествия
В МВД подтвердили убийство полицейского в Нижнекамске
В МВД по Республике Татарстан подтвердили гибель полицейского в результате ножевого ранения.
Обновлено в 05:44
Финансы
«Газпром» хочет перейти на рубли и юани во взаиморасчетах с Китаем
Планируется, что в ближайшем будущем «Газпром» и Китай будут вести совместные дела в российских рублях и китайских юанях.
Обновлено в 05:37
Политика
США обеспокоены изменениями в уставе «Нафтогаза»
США обеспокоены возможными последствиями внесения изменений в устав «Нафтогаза Украины», говорится в сообщении американского посольства на Украине.
Обновлено в 08:28
Футбол
Футболист «Локомотива» Баринов вызван в сборную России
Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов получил вызов в сборную России на матч второго тура отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против сборной Казахстана.
Обновлено в 08:10
Политика
Шнуров на слушаниях в Госдуме предложил разогнать Минкульт
Сергей Шнуров пришел в Госдуму на парламентские слушания по законопроекту «О культуре».
Обновлено в 08:12
Кино
В Волгограде умер актер Петр Зайченко
Российский актер Петр Зайченко, известный по фильму "Такси-блюз", скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.
Обновлено вчера в 11:18
Культура
В Перми пройдет Российская студенческая весна
В Перми с 14 по 19 мая пройдет XXVII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна".
Обновлено в 05:35
Экономика
Силуанов раскритиковал уровень реализации нацпроектов в регионах
Нацпроекты направлены на научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, а также на увеличение численности населения страны и повышение уровня жизни.
Обновлено в 07:30
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Обновлено вчера в 07:24
Политика
Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
Взрыв на китайском химзаводе попал на видео
В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.
Обновлено вчера в 08:22
Общество
Победительницу конкурса «Мисс Москва-2018» лишили титула и короны
Алесю Семеренко лишили титула «Мисс Москва-2018» из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Рогозин объявил о вступлении России в космическую гонку
Генеральный директор корпорации «Роскосмос» сообщил, что Россия вступает в космическую гонку с другими государствами.
Обновлено в 07:47
Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Экономика
Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены
С этого года все затраты государства на создание "Роснано" возвращены.
Обновлено в 06:20
Экономика
Бедность в России рекордно снизилась
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в России сократилось до 12,9% (18,9 млн человек).
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний
Обновлено вчера в 22:09