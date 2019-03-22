Политика

Лавров назвал причину авиаударов НАТО по ЮгославииСвободная Пресса 02:55

Бомбардировка НАТО Югославии в 1999 году основывалась на желании альянса продвинуться к границам России. Такое мнение в интервью для документального фильма «Разворот над Атлантикой» высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Сергей Лавров
У Вашингтона появилось искушение взять ситуацию во всем мире под свой полный контроль, отходить от принципов согласования подходов к международным проблемам на основе Устава ООН.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииФАН 07:20

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