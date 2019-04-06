Политика
Лавров назвал причиной кризиса в Ливии вмешательство НАТОПолитика Сегодня 02:26
Незаконное военное вмешательство НАТО стало причиной затянувшегося ливийского кризиса, считает глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он заявил 6 апреля в интервью египетской газете «Аль-Ахрам» перед поездкой в Каир.
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Москва и Каир плотно координируют шаги на ливийском направлении. Наша задача -- помочь ливийцам преодолеть имеющиеся разногласия, выйти на устойчивые договоренности по параметрам национального примирения.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииКоммерсантъ 02:42
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