Политика

Лавров назвал причиной кризиса в Ливии вмешательство НАТОПолитика Сегодня 02:26

Незаконное военное вмешательство НАТО стало причиной затянувшегося ливийского кризиса, считает глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он заявил 6 апреля в интервью египетской газете «Аль-Ахрам» перед поездкой в Каир.
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Сергей Лавров
Москва и Каир плотно координируют шаги на ливийском направлении. Наша задача -- помочь ливийцам преодолеть имеющиеся разногласия, выйти на устойчивые договоренности по параметрам национального примирения.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииКоммерсантъ 02:42

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