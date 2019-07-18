Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что правительство Дании выдаст разрешение на прокладку газопровода "Северный поток-2" на своей территории.

Лавров выразил надежду на смену позиции Дании по «Северному потоку-2»

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