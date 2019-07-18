Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2»РИА Новости 18:14
"С сожалением вынуждены констатировать, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне", - сказал Лавров.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:35, Ашберн
Политика
Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе
МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено в 07:40
Политика
Аналоги «Зоны 51» могут находиться в России
Уфологи полагают, что несколько точек, аналогичных мистической «Зоне 51» в американской Неваде, есть и на российской территории.
Обновлено в 23:14
Политика
В ДНР подтвердили существование тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе
Как удалось выяснить журналистам РИА Новости, тюрьма, прозванная «библиотекой», находилась на территории Мариуполя и принадлежала запрещенному в РФ нацбатальону «Азов» при негласном покровительстве Службы безопасности Украины, что подтвердили как ее сотрудники, так и бывшие узники.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Турецких дипломатов атаковали в Ираке
В иракском Эрбиле неизвестный открыл огонь в ресторане, в котором в этот момент были сотрудники турецкого консульства.
Обновлено в 09:36
Политика
На Украине расследуют 11 уголовных дел против Порошенко и его команды
Ранее адвокаты бывшего украинского президента заявили, что он не сможет явиться на допрос до выборов в Раду Государственное бюро расследований Украины расследует 11 уголовных дел в отношении бывшего президента Петра Порошенко и людей из его команды, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено в 05:05
Политика
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.
Обновлено в 17:22
Футбол
Отец Неймара встретится с «Ювентусом»
Неймар да Силва Сантос-старший, отец и агент нападающего "ПСЖ" Неймара, проведет встречу со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи, сообщает Rai Sport.
Обновлено в 17:20
Общество
В Благовещенске ввели режим ЧС из-за ливня
Мэрия Благовещенска своим постановлением ввела на территории городского округа режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 22:32
Политика
В Германии пройдет пленарное заседание форума «Петербургский диалог»
Пленарное заседание германо-российского форума "Петербургский диалог" открывается в 18-й раз в четверг в Петерсберге недалеко от Бонна (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).
Обновлено в 17:04
Политика
Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.
Обновлено в 12:55
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался 16 июля в возрасте 79 лет.
Обновлено в 12:28
Армия и оружие
Политолог назвал информационной войной заявление генсека НАТО по ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию «воспользоваться последним имеющимся у нее шансом» для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого в одностороннем порядке вышли США.
Обновлено 15 июля в 03:39
Футбол
Гацкан покинет «Ростов» после матча против «Спартака»
Обновлено в 15:44
Экономика
ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов
Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено в 13:55
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Политика
В Минске согласовали дату начала бессрочного перемирия в Донбассе
В ходе переговоров в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
Захарова уличила США в усилении частных военных компаний в Сирии
"Командование Вооруженных сил США в связи с планируемым сокращением своего контингента [в Сирии] действует интересно, а именно увеличивает численность действующих в северных и северо-восточных районах страны сотрудников частных военных компаний", - приводит ее слова ТАСС.
Обновлено в 12:39
Здоровье
Бари Алибасов может остаться инвалидом из-за неправильного лечения
Бари Алибасов рассказал, что может навсегда остаться инвалидом из-за неправильно назначенного лечения.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Кремль отреагировал на задержание матери, купившей лекарства для сына
Кремль озабочен ситуацией с задержанием матери неизлечимо больного ребенка, которая купила для него незарегистрированный в России препарат от судорог.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко купила платье за 890 рублей
Недавно замечания в негативной ключе коснулись и зеленого платья, в котором модель появилась на свадьбе Марии Беловой и рэпера T-Killah.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси
Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено в 17:08
Здоровье
Клещи стали переносчиками страшной болезни
Обновлено в 16:20
Игры
Electronic Arts анонсировала мобильную Plants vs. Zombies 3
Electronic Arts объявила о запуске альфа-тестирования Plants vs. Zombies 3. Игра уже доступна в Google Play, но количество загрузок ограничено — новых пользователей будут запускать постепенно.
Обновлено в 14:55
Политика
Британии предрекли крах в случае выхода из ЕС без сделки
Ранее News.ru сообщал, что пока британские консерваторы определяются с новым лидером партии, которому предстоит занять и пост премьер-министра Соединённого Королевства, в различных ведомствах растёт обеспокоенность проблемами, с которыми столкнётся страна в случае выхода из Евросоюза без сделки.
Обновлено в 18:54
Политика
Палата представителей проголосует по вопросу об импичменте Трампу
Палата представителей проведет первое голосование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие
В Индии назван истребитель-победитель опроса о закупке самолёта для ВВС страны
Обновлено в 02:16
Экономика
Пассажиры предупредили об угрозе роста цен на услуги такси на 20%
В обозримом будущем цены на такси могут вырасти не менее чем на 20%. Так считают в Общероссийском объединении пассажиров.
Обновлено в 21:08