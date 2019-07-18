Политика
Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированнойГазета.Ru 02:36
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что у Дании политизирована позиция в отношении строительства "Северного потока - 2". Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Rheinische Post. Текст интервью опубликован на сайте МИД РФ.
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Лавров: Дания заняла политизированную позицию по «Северному потоку – 2»
Московский Комсомолецвчера в 18:25
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