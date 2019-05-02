Политика
Лавров назвал «несовместимыми» позиции России и США по ВенесуэлеГазета.Ru вчера в 13:07
Лавров подчеркнул, что Россия никогда не вмешивается в дела иностранных государств и всегда следует Уставу ООН - чего нельзя сказать о США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "неправдой" слова представителей США по поводу "российского вмешательства" в дела Венесуэлы.
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Наука
15-метровая «летающая рыба» прошла испытания
Обновлено 01 мая в 18:39
Музыка
Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»
Обновлено вчера в 18:30
Финансы
Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля
Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
Обновлено вчера в 14:09
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к обострению хронических заболеваний.
Обновлено вчера в 22:10
Общество
На востоке Индии из-за циклона отменяют поезда и закрывают аэропорты
Министерство железных дорог Индии информировало об отмене в ближайшие сутки более 220 поездов, проходящих по территории восточного штата Одиша, к которому приближается мощный циклон "Фани".
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием
Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено вчера в 08:50
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 18:25
Хоккей
Гол Панарина не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»
"Коламбус Блю Джекетс" проиграл "Бостону Брюинз" в четвертом матче серии полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:25
Общество
В Башкирии убрали с дорог нелегалов
Врио главы Башкирии Радий Хабиров устроил чиновникам Госкомтранса разнос за то, что до сих пор получает жалобы от граждан, недовольных работой общественного транспорта.
Обновлено вчера в 22:26
Общество
Сергей Шнуров написал стих про Шиес и ОМОН
Разместил Сергей Шнуров стихотворение на своей странице в Instagram под скриншотом новости с заголовком «Нацгвардия и ОМОН прибыли в район протестов против строительства мусорного полигона Шиес».
Обновлено вчера в 17:23
Музыка
Вручили премии Billboard Music Awards
Премия Billboard Music Awards создана музыкальным журналом Billboard в 1989 году. Первая церемония наград прошла через год.
Обновлено вчера в 22:16
Шоу-бизнес
Невестка Алсу нарушила молчание из-за последствий скандала
Обновлено вчера в 10:00
Общество
В Росгвардии посоветовали не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Представитель Главного управления вневедомственной охраны (ГУВО) Росгвардии полковник полиции Геннадий Белокопытов рекомендовал россиянам на майские праздники не выкладывать информацию о своем отдыхе в соцсетях.
Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии
Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
Обновлено вчера в 19:11
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Политика
Депутат Рады назвал трагедию в Одессе «Днем победы»
Обновлено вчера в 19:09
Шоу-бизнес
Почему юморист Евгений Петросян срочно покинул Россию
Знаменитый юморист Евгений Петросян заявил, что устал от вранья и слухов по поводу его личной жизни и решил улететь из России.
Обновлено вчера в 18:22
Хоккей
Скончался восьмикратный обладатель Кубка Стэнли Леонард Келли
Ред был исключён из своей хоккейной команды в подготовительной школе, но был избран в Зал хоккейной славы вскоре после того, как сыграл свою последнюю игру в НХЛ, — отметили в заявлении.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
В ДТП в Калужской области пострадали девять человек
После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.
Обновлено вчера в 09:11
Политика
Кикабидзе рассказал, чего ждет от Зеленского
Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе обратился к Владимиру Зеленскому после победы политика на выборах президента Украины, прошедших в апреле.
Обновлено вчера в 12:52
Общество
Под Астраханью рыбаков напугала гигантская трехметровая змея
Обновлено вчера в 05:09
Общество
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки
«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.
Обновлено 01 мая в 20:59
Космос
Видео столкновения Луны с метеоритом появилось в сети
Астрономы из Испании заметили столкновение космического объекта с Луной во время полного затмения. Инцидент произошел 21 января 2019 года.
Обновлено 01 мая в 12:38
Экономика
Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Путин подписал закон об изоляции Рунета
Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае изоляции от глобальной инфраструктуры международной сети.
Обновлено 01 мая в 11:42
Энергетика
Эксперт оценил вероятность подорожания бензина в майские праздники
Обычно в майские праздники россияне минимально расходуют бензин, однако в этом году возможен небольшой рост потребления, рассказал президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
Обновлено вчера в 23:11
Футбол
Луис Суарес — Хави: «Спасибо за все, что ты дал мировому футболу»
Обновлено вчера в 16:39
Авто
Renault Logan назвали самой популярной иномаркой с пробегом в России
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
Обновлено вчера в 11:41