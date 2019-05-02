Политика
Лавров назвал «несовместимыми» позиции России и США по ВенесуэлеГазета.Ru 13:07
Лавров подчеркнул, что Россия никогда не вмешивается в дела иностранных государств и всегда следует Уставу ООН - чего нельзя сказать о США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "неправдой" слова представителей США по поводу "российского вмешательства" в дела Венесуэлы.
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Общество
В Санкт-Петербурге 3 мая выпадет снег
Региональное управление МЧС по Санкт-Петербургу сообщило о возможном шторме и мокром снеге 3 мая.
Обновлено в 17:30
Музыка
Лазарев сдал кровь на национальность перед «Евровидением-2019»
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Актер Джуд Лоу женился во второй раз
Избранницей британского актера стала 32-летняя психолог Филиппа Коэн. Церемония прошла в Лондоне, в ратуше Олд-Мэрилебон.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В США трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе
В американском штате Нью-Йорк трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе. Об этом 2 мая сообщил телеканал WABC-TV.
Обновлено в 18:11
Происшествия
В ООН расследование трагедии в Одессе назвали неэффективным
Неэффективным и предвзятым называют в ООН расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 09:23
Политика
РФ объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что российская сторона приняла решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, поскольку Украина лишила их законных прав.
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес
Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
Обновлено в 19:11
Энергетика
Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию
О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
Обновлено в 03:18
Кино
Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер
В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено в 19:03
Культура
Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»
Исполнительница русского шансона Любовь Успенская считает, что российская певица Алсу (Алсу Абрамова) не будет принимать участия в международном песенном конкурсе "Евровидение", так как ей кто-то "мстит".
Обновлено в 18:57
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил украинцам пройтись по улицам с портретами «замученных от сталинских репрессий».
Обновлено в 18:25
Происшествия
Вслед за «Лиговским проспектом» закрыли «Технологический институт»
Станцию метро «Технологический институт-1» закрыли для входа и выхода, а пассажиров не пускают, прося их пользоваться другим общественным транспортом.
Обновлено в 17:13
Футбол
Эмери: «„Арсенал“ здорово отреагировал на пропущенный мяч»
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери после победы над испанской «Валенсией» в первом матче полуфинального противостояния Лиги Европы похвалил подопечных.
Обновлено в 18:18
Кино
Финал «Мстителей» собрал к концу недели 2 млрд долларов
Наибольшие сборы заключительная часть «Мстителей» получила в Корее, Мексике, Индии, Китае и Великобритании.
Обновлено в 14:06
Наука
В Чили обнаружили самые древние в Америке следы человека
Ученые обнаружили в Чили след человека, который может оказаться наиболее древним из всех подобных отпечатков, найденных на территории США.
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие
Пентагон объяснил создание нового ядерного оружия сдерживанием России
Ядерное оружие малой мощности нужно США для сдерживания России, заявил помощник заместителя главы Пентагона Дэвид Трахтенберг.
Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии
Обновлено в 15:25
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Энергетика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России
Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено в 06:33
Здоровье
Правда ли, что грибы, картошку и яйца нельзя повторно разогревать?
Недавно сразу несколько сетевых изданий опубликовали информацию об опасности повторного разогревания пищи, особенно были отмечены картофель, свекла, яйца, куриное мясо и грибы.
Обновлено в 17:15
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Политика
На Украине оценили ситуацию вокруг транзита газа
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине и России придется договариваться о продлении транзита газа.
Обновлено в 14:18
Экономика
Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году
Мировые центробанки побили рекорд последних шести лет по закупкам золота за первый квартал года, сообщил Bloomberg.
Обновлено в 19:11
Политика
Лорд Баркер получил до $5 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски
Член Палаты лордов парламента Великобритании и глава совета директоров En+ Грегори Баркер получил от En+ бонус в размере от $3,9 млн до $5,2 млн за роль в снятии американских санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
Украинские военные вернули 24 километра Донбасса
Обновлено в 04:29
Общество
«Я тут хозяин»: топ популярных мифов о съёмном жилье
Незнание правил не освобождает от ответственности. Съёмная квартира сегодня самый популярный вариант найти крышу над головой.
Обновлено в 14:00
Политика
Петербуржец написал заявление в полицию на наркомана Резника
Житель Петербурга обратился в полицию с заявлением с просьбой провести проверку действий депутата Законодательного собрания города Максима Резника.
Обновлено в 13:58
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено в 14:57