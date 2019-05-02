Политика
Лавров назвал «несовместимыми» позиции России и США по ВенесуэлеГазета.Ru 13:07
Лавров подчеркнул, что Россия никогда не вмешивается в дела иностранных государств и всегда следует Уставу ООН - чего нельзя сказать о США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "неправдой" слова представителей США по поводу "российского вмешательства" в дела Венесуэлы.
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Такая группа формируется в ООН, и я надеюсь, что она получит серьезную поддержку в организации, потому что речь идет об очень простой вещи, тут трудно как-то исказить эту тему, защита основополагающих норм и принципов международного права, как они записаны в Уставе ООН.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииАргументы и Факты 12:20
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