Политика

Лавров заявил о расхождениях России и Японии по мирному договоруКоммерсантъ 05:59

Между позициями Японии и России, которые касаются подписания мирного договора, существуют значительны расхождения, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров после переговоров с японским коллегой.
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Лавров оценил возможность заключения мирного договора с Японией

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