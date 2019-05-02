Лавров назвал неправдой заявления США о роли России в ВенесуэлеТАСС 10:10

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неправдой высказывания представителей США о роли России в ситуации в Венесуэле.

Лавров назвал неправдой заявления США о роли России в Венесуэле

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