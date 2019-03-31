Политика
Лавров назвал цель пребывания российских военных в ВенесуэлеСтрана Советов on-line 11:08
Глава МИД Росси Сергей Лавров заявил, что российские военные, прибывшие в Венесуэлу, находятся в республике на законных снованиях и обеспечивают обслуживание поставленной военной техники.
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Мы объяснили, что делают в Венесуэле наши военнослужащие, на абсолютно легитимной и законной основе обеспечивая обслуживание техники, которую мы поставили в соответствии с межправительственным соглашением, ратифицированным венесуэльским парламентом и абсолютно соответствующим конституции Венесуэлы.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииРИА Новости 07:18
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