Политика
Лавров назвал цель пребывания российских военных в ВенесуэлеРБК 08:35
Российские военные специалисты находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной в эту страну военной техники и делают это на законных основаниях. Об этом в эфире «России 1» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Мы объяснили, что делают в Венесуэле наши военнослужащие, на абсолютно легитимной и законной основе обеспечивая обслуживание техники, которую мы поставили в соответствии с межправительственным соглашением, ратифицированным венесуэльским парламентом и абсолютно соответствующим конституции Венесуэлы.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииРИА Новости 07:18
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