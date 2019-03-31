Политика

Лавров назвал цель пребывания российских военных в ВенесуэлеРБК 08:35

Российские военные специалисты находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной в эту страну военной техники и делают это на законных основаниях. Об этом в эфире «России 1» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Сергей Лавров
Мы объяснили, что делают в Венесуэле наши военнослужащие, на абсолютно легитимной и законной основе обеспечивая обслуживание техники, которую мы поставили в соответствии с межправительственным соглашением, ратифицированным венесуэльским парламентом и абсолютно соответствующим конституции Венесуэлы.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииРИА Новости 07:18

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