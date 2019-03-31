Лавров рассказал о причинах пребывания российских военных в ВенесуэлеПолитическая Экспертиза 09:49

Мы объяснили, что делают в Венесуэле наши военнослужащие, на абсолютно легитимной и законной основе обеспечивая обслуживание техники, которую мы поставили в соответствии с межправительственным соглашением, ратифицированным венесуэльским парламентом и абсолютно соответствующим конституции Венесуэлы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные специалисты находятся на территории Венесуэлы на законных основаниях.

Лавров рассказал о причинах пребывания российских военных в Венесуэле

Единоборства Макгрегор вызвал на бой актера Уолберга Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в своем твиттере вызвал на поединок актера Марка Уолберга, передает "Советский спорт".

Политика На Украине бюллетени для выборов хранили в кастрюле в холодильнике Выяснилось, что на одном из участков в Никопольском районе Днепропетровской области бюллетени хранили в кастрюле, спрятанной в холодильник.

Культура Мединский: в Театре Волкова выступают за объединение с Александринкой В среду Мединский сообщил, что ярославский Театр драмы имени Волкова и петербургский Александринский театр по инициативе худруков обоих учреждений намерены объединиться в единый театральный комплекс - Первый национальный театр.

Футбол Вадим Евсеев: «ЦСКА должен был выигрывать» ЦСКА по идее должен был выигрывать, но этим футбол и хорош, - сказал Евсеев в эфире "Матч премьер".

Армия и оружие Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.

Политика СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине Главный редактор издания Страна.Ua Игорь Гужва опубликовал первые неофициальные данные по результатам выборов президента Украины.

Происшествия Отель «Украина» в центре Киева эвакуировали из-за угрозы взрыва Сотрудники украинской полиции провели эвакуацию в отеле «Украина» в Киеве после сообщения о том, что в здании находится взрывное устройство.

Экономика Социальные пенсии в России повысятся с 1 апреля Пенсии по государственному обеспечению в России вырастут на 2% с 1 апреля этого года. Таким образом в среднем они составят 9266 рублей.

Происшествия В США суд признал невиновными двух отсидевших 42 года мужчин В США двое ошибочно осуждённых мужчин вышли из тюрьмы спустя 42 года заключения, обвинительные приговоры были отменены благодаря работе отдела проверки решений, вынесенных судом.

Политика Опубликованы данные первых экзитполов на выборах президента Украины Появились данные первых экзитполов выборов президента Украины. Их опубликовал в соцсетях журналист Мустафа Найем.

Происшествия Сообщение о минировании мечети на севере Москвы оказалось ложным "Сообщение об угрозе взрыва в мечети на улице Хачатуряна оказалось ложным", - сказал собеседник агентства.

Политика В Киевской области изъяли 600 кг героина Начальник национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что в Киевской области захвачено 600 кг героина на почти 50 млн долларов, задержаны четверо подозреваемых - граждане Турции, Молдавии и Македонии.

Происшествия Российский самолет сумел сесть в Будапеште только с третьей попытки Лайнер Airbus российской авиакомпании дважды не сумел выпустить шасси при посадке в городе Будапешт в субботу, 30 марта.

Политика Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2» Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.

Политика В Киеве десятки человек установили палатки у здания ЦИК Несколько десятков мужчин, в основном спортивно одетых, установили палатки без партийной символики на площади у ЦИК Украины.

Происшествия 25-летняя волгоградка погибла на Бали В середине марта 25-летняя Ольга Трушик отправилась в долгожданное путешествие на Бали.

Политика Эмир Катара покинул саммит ЛАГ без объяснения причин Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани без объяснения причин покинул саммит Лиги арабских государств в Тунисе (ЛАГ).

Политика Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.

Политика Вышинский собирается проголосовать на выборах президента Украины Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена направить повторное обращение в адрес верховного комиссара ООН Мишель Бачелет по ситуации с Вышинским.

Происшествия На востоке Чечни сгорела мечеть В пресс-службе муфтия Чечни агентству ТАСС уточнили, что мечеть сгорела полностью. Причины возгорания пока устанавливаются.

Авто В Сети показали рендеры Lada Vesta Roadster В Сети опубликовали очередные рендерные изображения новой версии Lada Vesta, которая предложена в виде родстера.

Политика Завершилось голосование на выборах президента Украины в Австралии В столице Австралии Канберре завершилось голосование на единственном в этой стране избирательном участке на выборах президента Украины, передает УНИАН.