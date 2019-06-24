Лавров назвал Грузию примером последствий геополитической инженерииРБК 05:13

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Грузия стала примером последствий «геополитической инженерии» Запада наравне с Украиной. Об этом он сообщил на встрече с руководителями российских региональных некоммерческих организаций, трансляция которой велась в Twitter МИД России.

Общество Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.

Происшествия Lexus депутата Госдумы сбил мотоциклиста В Москве депутат Госдумы и заслуженный врач Николай Герасименко на Lexus сбил мотоциклиста, сообщает Telegram-канал 112.

Политика Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20 Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).

Происшествия В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.

Происшествия СК в Курске начал проверку стрельбы полицейского из-за детей с мячом Следователи в Курске проводят проверку по факту стрельбы полицейского из травматического пистолета, который таким образом отгонял детей от своей машины.

Политика Володин указал на проблему финансирования малокомплектных школ Говоря о малокомплектных школах, Володин отметил, что "эту тему нельзя отдавать только на решение регионов, потому что финансовая обеспеченность регионов разная".

Путешествия Запускают акции и думают, как возить продукты: как конфликт в Грузии сказался на ресторанах Урала Несколько сомелье одного из самых известных грузинских ресторанов Екатеринбурга «Хмели Сунели» каждый год ездят в Грузию за новой винной картой.

Авто Mazda отзывает в России автомобили из-за проблем с двигателями Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности.

Политика В ПАСЕ отказались обсуждать доклад по MH17 Члены ПАСЕ проголосовали против проведения дебатов в понедельник на тему ответственности РФ за неуплату взносов за членство в Совете Европы, а также обсуждения расследования крушения рейса MH17, который был сбит над Донецком в 2014 году.

Происшествия На Урале драка завершилась смертью человека и беспорядками В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.

Экономика Консорциум китайских инвесторов интересуется покупкой «Высочайшего» В середине 2017 года консорциум во главе с Fosun договорился о покупке 10% акций "Полюса" Саида Керимова.

Политика Египет пообещал возобновить чартеры с Россией до конца года Египет и Россия завершают переговоры о восстановлении авиасообщения с курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада до конца 2019 года.

Политика Зеленский уволил еще троих губернаторов Президент Украина Владимир Зеленский уволил троих губернаторов.

Политика Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя Решение усилить контроль за качеством грузинского алкоголя не связано с мерами по обеспечению безопасности своих граждан в Грузии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Экономика Baring Vostok обжаловал решение о передаче контроля над «Восточным» Структура фонда Baring Vostok (кипрская компания Evison) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области об исполнении колл-опциона на 9,9% акций банка «Восточный» в пользу холдинга «Финвижн» Артема Аветисяна, свидетельствует картотека арбитражных дел.

Происшествия Поезд столкнулся с микроавтобусом в Турции, есть погибшие Товарный поезд столкнулся с микроавтобусом в уезде Тарсус в провинции Мерсин на юге Турции.

Происшествия Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.

Происшествия В США нашли тела россиянки и ее двоих детей Огонь устранили, после чего в квартире нашли тела 37-летней россиянки и ее детей двух и трет лет.

Армия и оружие Андрей Богинский: Россия произведет в 2019 году более 200 вертолетов У коллег были одни планы по покупке вертолетов, они на этот год уменьшились почти в два раза от изначальных, поэтому это повлияет на итоги года в области гражданской техники.

Политика Экономисты оценили ущерб Грузии от «туристического эмбарго» России По данным организации Transparency International Georgia, Грузия рискует потерять порядка 100 миллионов долларов из-за «туристического эмбарго» со стороны России.

Политика Власти Грузии пошли на уступки протестующим На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.

Общество Давид Якобашвили отказался возвращаться в Россию Якобашвили, состояние которого оценивается в $750 млн, пока не ответил на звонок РБК. Об обысках в музее «Собрание» стало известно 18 июня.