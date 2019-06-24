Политика
Лавров назвал Грузию примером последствий геополитической инженерииРБК 05:13
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Грузия стала примером последствий «геополитической инженерии» Запада наравне с Украиной. Об этом он сообщил на встрече с руководителями российских региональных некоммерческих организаций, трансляция которой велась в Twitter МИД России.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:36, Вашингтон
Общество
Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе
Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
Lexus депутата Госдумы сбил мотоциклиста
В Москве депутат Госдумы и заслуженный врач Николай Герасименко на Lexus сбил мотоциклиста, сообщает Telegram-канал 112.
Обновлено в 06:30
Футбол
Глушаков ищет новый клуб через Instagram
Обновлено в 07:20
Политика
Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20
Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика
В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Происшествия
СК в Курске начал проверку стрельбы полицейского из-за детей с мячом
Следователи в Курске проводят проверку по факту стрельбы полицейского из травматического пистолета, который таким образом отгонял детей от своей машины.
Обновлено в 06:30
Политика
Володин указал на проблему финансирования малокомплектных школ
Говоря о малокомплектных школах, Володин отметил, что "эту тему нельзя отдавать только на решение регионов, потому что финансовая обеспеченность регионов разная".
Обновлено в 06:57
Путешествия
Запускают акции и думают, как возить продукты: как конфликт в Грузии сказался на ресторанах Урала
Несколько сомелье одного из самых известных грузинских ресторанов Екатеринбурга «Хмели Сунели» каждый год ездят в Грузию за новой винной картой.
Обновлено в 06:55
Авто
Mazda отзывает в России автомобили из-за проблем с двигателями
Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности.
Обновлено в 03:53
Политика
В ПАСЕ отказались обсуждать доклад по MH17
Члены ПАСЕ проголосовали против проведения дебатов в понедельник на тему ответственности РФ за неуплату взносов за членство в Совете Европы, а также обсуждения расследования крушения рейса MH17, который был сбит над Донецком в 2014 году.
Обновлено в 06:19
Происшествия
На Урале драка завершилась смертью человека и беспорядками
В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.
Обновлено вчера в 14:05
Наука
Ученый рассказал, как комары выбирают себе «жертву» для укуса
Обновлено в 05:07
Экономика
Консорциум китайских инвесторов интересуется покупкой «Высочайшего»
В середине 2017 года консорциум во главе с Fosun договорился о покупке 10% акций "Полюса" Саида Керимова.
Обновлено в 06:44
Политика
Египет пообещал возобновить чартеры с Россией до конца года
Египет и Россия завершают переговоры о восстановлении авиасообщения с курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада до конца 2019 года.
Обновлено в 06:56
Авто
LADA любят в бедных регионах и Самарской области
Обновлено в 06:15
Политика
Зеленский уволил еще троих губернаторов
Президент Украина Владимир Зеленский уволил троих губернаторов.
Обновлено в 07:20
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя
Решение усилить контроль за качеством грузинского алкоголя не связано с мерами по обеспечению безопасности своих граждан в Грузии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:03
Экономика
Baring Vostok обжаловал решение о передаче контроля над «Восточным»
Структура фонда Baring Vostok (кипрская компания Evison) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области об исполнении колл-опциона на 9,9% акций банка «Восточный» в пользу холдинга «Финвижн» Артема Аветисяна, свидетельствует картотека арбитражных дел.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Поезд столкнулся с микроавтобусом в Турции, есть погибшие
Товарный поезд столкнулся с микроавтобусом в уезде Тарсус в провинции Мерсин на юге Турции.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Огонь устранили, после чего в квартире нашли тела 37-летней россиянки и ее детей двух и трет лет.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Новые бронебойные снаряды покажут на «Армии-2019»
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
Андрей Богинский: Россия произведет в 2019 году более 200 вертолетов
У коллег были одни планы по покупке вертолетов, они на этот год уменьшились почти в два раза от изначальных, поэтому это повлияет на итоги года в области гражданской техники.
Обновлено в 05:00
Наука
Экстракт из шелухи какао-бобов предотвращает резистентность к инсулину
Обновлено 21 июня в 09:22
Политика
Экономисты оценили ущерб Грузии от «туристического эмбарго» России
По данным организации Transparency International Georgia, Грузия рискует потерять порядка 100 миллионов долларов из-за «туристического эмбарго» со стороны России.
Обновлено в 06:06
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Общество
Давид Якобашвили отказался возвращаться в Россию
Якобашвили, состояние которого оценивается в $750 млн, пока не ответил на звонок РБК. Об обысках в музее «Собрание» стало известно 18 июня.
Обновлено в 07:10
Общество
Осенняя погода придет в Москву на следующей неделе
На следующей неделе жара в столичном регионе сменится по-осеннему прохладной и дождливой погодой.
Обновлено вчера в 06:14