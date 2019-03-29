Политика

Лавров начал переговоры с главой МИД Турции с шутки про танцыИзвестия 05:04

Глава МИД России Сергей Лавров подшутил над журналистами и фотографами перед началом переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран проходит в Анталье в пятницу, 29 марта.
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Турция намерена довести товарооборот с Россией до $ 100 млрд — глава МИД

Евразия Daily05:37

Министерский танец: Лавров начал с шутки встречу с Чавушоглу

Вести.Ru05:14

Лавров начал переговоры с главой МИД Турции шуткой про танцы

РИА Новости04:50

Лавров предложил станцевать на встрече с турецким министром

Lenta.ru06:47

Лавров о признании Вашингтоном израильского суверенитета над Голанами

RT на русском04:39

Чавушоглу и Лавров проводят переговоры в Анталье

ТАСС03:10

Главы МИД России и Турции проводят переговоры в Анталье

Вестник Кавказа03:28
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Экономика

На 103 рубля вырастут социальные пенсии в России с 1 апреля

Очередная индексация затронет несколько категорий граждан, которые имеют право на государственные выплаты: это пожилые люди, получающие социальные пенсии, граждане с инвалидностью, дети-сироты, ветераны и участники боевых действий и другие, сообщает РИА "Новости" Так пенсии детям, потерявшим родителей, или тем, чьи родители остались неизвестны, вырастут на 207 рублей.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани

Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:24
Космос

США вывели на орбиту экспериментальный военный спутник связи

Ракета-носитель Electron («Электрон») американской компании Rocket Lab успешно вывела на околоземную орбиту экспериментальный спутник связи.
Обновлено в 03:37
Политика

Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

Обновлено в 02:48
Происшествия

Делавший селфи мужчина сорвался с обрыва Большого Каньона

Обновлено в 05:06
Политика

Коренной народ Севера попросил защиты от российских чиновников

Представители коренного народа саамы, проживающего в Мурманской области, пожаловались в ООН на региональное правительство, которое отдало оленьи пастбища в Ловозерском районе в долгосрочную аренду частному охотничьему клубу.
Обновлено в 06:19
Происшествия

В самолете Red Wings из-за пассажира с зажигалкой загорелось кресло

«Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», — пояснили РБК в пресс-службе.
Обновлено вчера в 12:14
Политика

Идеологи экстремизма уходят в теневой сегмент интернета

Ранее специалисты в области интернета предупреждали, что преступники самых разных видов могут переместиться в глубокий интернет, поскольку российские власти не столько борются с самим криминалом, сколько блокируют все больше и больше ресурсов в интернете.
Обновлено в 06:30
Экономика

Квартальная прибыль H&M упала в 1,7 раза, но превзошла прогнозы

Доналоговая прибыль компании сократилась на 17%, до 1,04 млн крон, минимального показателя за 18 лет.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес

Николас Кейдж разводится с молодой женой спустя 4 дня после свадьбы

Николас Кейдж разводится с молодой женой спустя 4 дня после свадьбы Актер оказался в центре нового скандала.
Обновлено в 04:44
Происшествия

В Москве у актрисы Елены Кориковой украли кошелек

Обновлено в 06:20
Футбол

«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в молодежном первенстве

Обновлено в 05:52
Происшествия

Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки

Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 15:25
Политика

США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов за пять лет

Вашингтон с 2014 года потратил на украинскую армию более 1,3 миллиарда долларов, рассказал "Известиям" пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика

Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
Обновлено в 02:52
Здоровье

Врачи в Англии поставили рекорд по выдаче антидепрессантов

Врачи в Англии стали чаще выписывать рецепты на антидепрессанты.
Обновлено в 03:34
Политика

Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»

Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено 27 марта в 15:20
Здоровье

В Москве начнут применять новейшие препараты для лечения рака

С 1 апреля 2019 года в российской столице начнут применять новейшие препараты для лечения шести видов рака.
Обновлено в 02:38
Космос

В России создадут стиральную машину для космоса

Обновлено в 06:38
Общество

Редкие белые львята родились в парке львов в Крыму

Пара редких белых львят, самец и самка, родились в парке львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщил в пятницу ТАСС владелец парка Олег Зубков.
Обновлено в 03:27
Общество

Петербург и Москва возглавили рейтинг регионов по гендерному равенству

Санкт-Петербург, Москва и Республика Калмыкия вошли в тройку регионов РФ по гендерному равенству в различных сферах жизни согласно исследованию, сообщила ведущий научный сотрудник института экономики РАН Марина Баскакова на круглом столе в Мосгордуме.
Обновлено в 05:45
Политика

Лавров назвал демонстрацией вседозволенности решение США по Голанам

Решение США признать суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами является сознательной демонстрацией вседозволенности.
Обновлено в 06:07
Важное за сутки

AFP: умерла режиссер Аньес Варда

Французский кинорежиссер Аньес Варда скончалась на 91-м году жизни.
Обновлено в 06:37
Политика

В Кремле сожалеют, что украинцев в России лишили права голосовать

В Кремле сожалеют, что несколько миллионов украинцев, проживающих в России, лишены возможности голосовать на предстоящих выборах президента страны, как и о том, что отторгнуты избиратели внутри самой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:38
Происшествия

После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Спорт

Чен вошёл в состав сборной США на командный ЧМ по фигурному катанию

Стал известен состав сборной США на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдёт в Фукуоке (Япония) с 11 по 14 апреля, сообщает AP.
Обновлено в 05:57
Хоккей

«Авангард» не пустил маскота «Салавата Юлаева» на арену в Балашихе

Казанский клуб сообщил, что хозяева не пустили на свою арену маскота «Ак Барса».
Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие

СБУ нашла среди украинских радикалов российских диверсантов

Экстремисты якобы были завербованы спецслужбами РФ и действовали под видом «Украинской повстанческой армии», запрещенной в России.
Обновлено в 05:07
Экономика

Финансовый регулятор ЕС оштрафовал Fitch на €5,1 млн

ESMA оштрафовало международное рейтинговое агентство Fitch на рекордную сумму - €5,133 млн из-за конфликта интересов.
Обновлено в 05:43
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