Политика
Лавров начал переговоры с главой МИД Турции с шутки про танцыИзвестия 05:04
Глава МИД России Сергей Лавров подшутил над журналистами и фотографами перед началом переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран проходит в Анталье в пятницу, 29 марта.
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Экономика
На 103 рубля вырастут социальные пенсии в России с 1 апреля
Очередная индексация затронет несколько категорий граждан, которые имеют право на государственные выплаты: это пожилые люди, получающие социальные пенсии, граждане с инвалидностью, дети-сироты, ветераны и участники боевых действий и другие, сообщает РИА "Новости" Так пенсии детям, потерявшим родителей, или тем, чьи родители остались неизвестны, вырастут на 207 рублей.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани
Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:24
Космос
США вывели на орбиту экспериментальный военный спутник связи
Ракета-носитель Electron («Электрон») американской компании Rocket Lab успешно вывела на околоземную орбиту экспериментальный спутник связи.
Обновлено в 03:37
Политика
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:51
Политика
Коренной народ Севера попросил защиты от российских чиновников
Представители коренного народа саамы, проживающего в Мурманской области, пожаловались в ООН на региональное правительство, которое отдало оленьи пастбища в Ловозерском районе в долгосрочную аренду частному охотничьему клубу.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В самолете Red Wings из-за пассажира с зажигалкой загорелось кресло
«Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», — пояснили РБК в пресс-службе.
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Идеологи экстремизма уходят в теневой сегмент интернета
Ранее специалисты в области интернета предупреждали, что преступники самых разных видов могут переместиться в глубокий интернет, поскольку российские власти не столько борются с самим криминалом, сколько блокируют все больше и больше ресурсов в интернете.
Обновлено в 06:30
Экономика
Квартальная прибыль H&M упала в 1,7 раза, но превзошла прогнозы
Доналоговая прибыль компании сократилась на 17%, до 1,04 млн крон, минимального показателя за 18 лет.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Николас Кейдж разводится с молодой женой спустя 4 дня после свадьбы
Николас Кейдж разводится с молодой женой спустя 4 дня после свадьбы Актер оказался в центре нового скандала.
Обновлено в 04:44
Происшествия
В Москве у актрисы Елены Кориковой украли кошелек
Обновлено в 06:20
Футбол
«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в молодежном первенстве
Обновлено в 05:52
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов за пять лет
Вашингтон с 2014 года потратил на украинскую армию более 1,3 миллиарда долларов, рассказал "Известиям" пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
Обновлено в 02:52
Здоровье
Врачи в Англии поставили рекорд по выдаче антидепрессантов
Врачи в Англии стали чаще выписывать рецепты на антидепрессанты.
Обновлено в 03:34
Политика
Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»
Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено 27 марта в 15:20
Здоровье
В Москве начнут применять новейшие препараты для лечения рака
С 1 апреля 2019 года в российской столице начнут применять новейшие препараты для лечения шести видов рака.
Обновлено в 02:38
Космос
В России создадут стиральную машину для космоса
Обновлено в 06:38
Общество
Редкие белые львята родились в парке львов в Крыму
Пара редких белых львят, самец и самка, родились в парке львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщил в пятницу ТАСС владелец парка Олег Зубков.
Обновлено в 03:27
Общество
Петербург и Москва возглавили рейтинг регионов по гендерному равенству
Санкт-Петербург, Москва и Республика Калмыкия вошли в тройку регионов РФ по гендерному равенству в различных сферах жизни согласно исследованию, сообщила ведущий научный сотрудник института экономики РАН Марина Баскакова на круглом столе в Мосгордуме.
Обновлено в 05:45
Политика
Лавров назвал демонстрацией вседозволенности решение США по Голанам
Решение США признать суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами является сознательной демонстрацией вседозволенности.
Обновлено в 06:07
Важное за сутки
AFP: умерла режиссер Аньес Варда
Французский кинорежиссер Аньес Варда скончалась на 91-м году жизни.
Обновлено в 06:37
Политика
В Кремле сожалеют, что украинцев в России лишили права голосовать
В Кремле сожалеют, что несколько миллионов украинцев, проживающих в России, лишены возможности голосовать на предстоящих выборах президента страны, как и о том, что отторгнуты избиратели внутри самой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:38
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Спорт
Чен вошёл в состав сборной США на командный ЧМ по фигурному катанию
Стал известен состав сборной США на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдёт в Фукуоке (Япония) с 11 по 14 апреля, сообщает AP.
Обновлено в 05:57
Хоккей
«Авангард» не пустил маскота «Салавата Юлаева» на арену в Балашихе
Казанский клуб сообщил, что хозяева не пустили на свою арену маскота «Ак Барса».
Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие
СБУ нашла среди украинских радикалов российских диверсантов
Экстремисты якобы были завербованы спецслужбами РФ и действовали под видом «Украинской повстанческой армии», запрещенной в России.
Обновлено в 05:07
Экономика
Финансовый регулятор ЕС оштрафовал Fitch на €5,1 млн
ESMA оштрафовало международное рейтинговое агентство Fitch на рекордную сумму - €5,133 млн из-за конфликта интересов.
Обновлено в 05:43