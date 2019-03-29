Лавров начал переговоры с главой МИД Турции с шутки про танцыИзвестия 05:04

Глава МИД России Сергей Лавров подшутил над журналистами и фотографами перед началом переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран проходит в Анталье в пятницу, 29 марта.

Лавров начал переговоры с главой МИД Турции с шутки про танцы

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