Политика

Лавров: конфронтация России и Запада не носит фатального характера
Инфорос
06:07

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил мнение, что нынешняя конфронтация в отношениях Москвы и Запада не носит фатального характера.
Инфорос06:07

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Лавров предостерег страны Запада от нагнетания напряженности у границ России

Известия04:34

«Точка невозврата»: Лавров предостерег США

Вестник Кавказа04:22

Лавров предупредил Запад о «точке невозврата» из-за напряженности у границ РФ

Экономика сегодня04:18

Лавров считает, что конфронтация России и Запада не носит фатального характера

ТАСС04:06

Лавров: США и ряд западных стран продолжают нагнетать напряжённость вблизи границ России

Парламентская газета04:05

Лавров: Конфронтация России и Запада не носит фатального характера

ФАН04:15

Лавров: конфронтация России и Запада не носит фатального характера

Инфорос06:07
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Политика

Путин не планирует встречу с членами Совбеза РФ 26 ноября

Президент РФ Владимир Путин не планирует встречу с членами Совбеза РФ в понедельник после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:30
Политика

Генконсульство России в Харькове забросали файерами и дымовыми шашками

Пикетирующие здание Генерального консульства РФ в Харькове активисты националистических организаций забросали территорию дипмиссии файерами, дымовыми шашками, бутылками и яйцами, сообщает Depo.ua.
Обновлено в 07:34
Политика

Гражданским судам разрешили движение по Керченскому проливу

Обновлено в 06:05
Политика

Путин предложил распространить практику доплат участковым врачам

Об успехах в сфере медицины, строительства новых дорог, школ и детсадов шла речь на встрече президента России Владимира Путина с губернатором Кировской области.
Обновлено в 07:30
Политика

Порошенко поддержал введение военного положения на Украине

Президент Украины Петр Порошенко поддержал введение в стране военного положения, передает УНИАН.
Обновлено в 07:09
Политика

В ОАЭ помиловали британца, получившего пожизненный срок за шпионаж

Подданный Великобритании Мэтью Хеджес, ранее приговоренный в ОАЭ к пожизненному тюремному заключению за шпионаж, помилован президентом страны, сообщает в понедельник британская газета The Guardian.
Обновлено в 07:21
Политика

Рябков заявил о приверженности России Договору о РСМД

"С учетом всего комплекса факторов, влияющих на безопасность и стратегическую стабильность, Россия сохраняет полную приверженность Договору как важному элементу архитектуры евроатлантической безопасности", - заявил замглавы МИД Сергей Рябков, выступая на брифинге 26 ноября.
Обновлено в 07:19
Политика

Песков объяснил, почему не писал географический диктант

Пресс-секретарь президента России, председатель медиасовета Русского географического общества Дмитрий Песков рассказал, что не писал географический диктант, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:34
Политика

Сотни нелегальных мигрантов пытались прорваться в США из Мексики

В мексиканской Тихуане около 500 мигрантов предприняли попытку пересечь границу и нелегально попасть в США.
Обновлено в 07:20
Политика

Председатель Евросовета осудил действия России в Азовском море

Председатель Европейского совета Дональд Туск осудил применение силы со стороны России в Азовском море. Об этом он написал в своем твиттере.
Обновлено в 07:35
Политика

Лавров прокомментировал перспективы военного положения на Украине

Введение военного положения на Украине «развяжет руки» радикалам, заявил глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

National Interest оценил российские противолодочные системы «Пакет»

Американский журнал National Interest оценил новейшие российские противолодочные системы «Пакет», состоящие из интегрированной центральной системы управления, «гидроакустической станции» и пусковой установки.
Обновлено в 06:55
Политика

Опрос показал отношение японцев к мирному договору с Россией

Больше половины японских респондентов (67%) поддержали договоренность премьера Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным о продолжении переговоров по мирному договору между Россией и Японией.
Обновлено в 07:05
Политика

РАН планирует открыть представительство в США

Российская академия наук (РАН) планирует открыть представительство в США.
Обновлено в 07:30
Политика

Путин поздравил диктора Анну Шатилову с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил диктора телевидения и радио, народную артистку РСФСР Анну Шатилову с юбилеем.
Обновлено в 07:26
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