Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил мнение, что нынешняя конфронтация в отношениях Москвы и Запада не носит фатального характера.

Лавров: конфронтация России и Запада не носит фатального характера

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