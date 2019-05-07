Политика
Лавров и Помпео проведут переговоры в Сочи 14 маяРоссийская газета 05:34
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео проведут 14 мая переговоры в Сочи. Об этом проинформировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Это главное, что запланировано у Помпео в Сочи, а уже по итогам этих переговоров глав дипломатических ведомств мы не исключаем, что Помпео будет принят президентом России.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 07:20
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Политика
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