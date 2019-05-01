Политика
Лавров и Помпео по телефону обсудили ситуацию в ВенесуэлеРБК вчера в 12:51
Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле. Об этом говорится на сайте российского МИДа.
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Лавров напомнил Помпео, что вмешательство США в дела Венесуэлы нарушает международное право
Коммерсантъвчера в 12:05
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В Санкт-Петербурге задержали больше 32 активистов и участников первомайских шествий.
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Внедорожный Kia Xceed рассекретили до премьеры
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Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
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Специалисты назвали ранние признаки инсульта
Андрей Любимов кандидат медицинских наук рассказал о ранних признаках, которые предвещают инсульт головного мозга.
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Глава МИД Британии счел забавным интервью Петрова и Боширова RT
Руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант оценил интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает агентами российских спецслужб, причастными к отравлению Сергея Скрипаля.
Обновлено вчера в 20:35
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Доклад Мюллера стал бестселлером в США
Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году стал бестселлером.
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Политика
Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма
Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Зеленский выбрал главу своей администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
Обновлено вчера в 18:44
Шоу-бизнес
Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе
Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.
Обновлено вчера в 10:28
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С ними не стоит спорить, эти знаки Зодиака всегда «правы»
Овен Интересный подопечный Огненной стихии, который спорить не умеет, но и переспорить его невозможно.
Обновлено вчера в 01:30
Общество
В украинском минздраве заявили о вреде соцсетей
Социальные сети вредят здоровью, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в своем Facebook.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.
Обновлено вчера в 18:59
Футбол
Ромелу Лукаку пропустит остаток сезона из-за травмы
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку из-за травмы не выйдет на поле в текущем сезоне, сообщает The Times.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
Путин разрешил кассирам кинотеатров требовать паспорт у зрителей
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от запрещенной информации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:43
Гаджеты
Телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми
По данным Nikkei, в основе телевизоров Huawei будут лежать очень мощные процессоры, которые не только обеспечат обработку изображения в 8К, но также они смогут работать с модемом 5G.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле
Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению главы государства Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 18:27
Политика
Вступил в силу полный запрет США на закупки нефти у Ирана
Ранее Дональд Трамп раскритиковал сделку с Ираном, в рамках которой с исламской республики были сняты санкции в обмен на отказ от ракетно-ядерной программы.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
Доходы главы Якутии в 2018 году выросли на 700 тыс. рублей
Несовершеннолетний ребенок Николаевых владеет земельным участком площадью свыше 4,4 тыс. кв. м, жилым домом и нежилым зданием, а также гаражом-баней на 180 кв. м. Николаев официально вступил в должность главы Якутии 27 сентября 2018 года.
Обновлено вчера в 21:43
Шоу-бизнес
Дочь Началовой счастлива: жена Алдонина показала семейную идиллию
Все выглядят счастливыми, даже лицо потерявшей маму Веры украшает улыбка. "Настоящая семейная идиллия", - отметили подписчики Алдониной.
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Авто
Эксперты назвали пункты ПДД, которые водитель должен знать наизусть
Одним из самых больших пунктов в ПДД является 2.7 – «Водителю запрещается».
Обновлено вчера в 21:00
Кино
Маникюр Короля Ночи из «Игры престолов» насмешил фанатов сериала
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Общество
Собака за секунду успокоила семерых буйных щенков и удивила соцсети – видео
Пользователи Сети искренне удивились способности собаки моментально успокаивать щенков и в комментариях отметили, что это самое необычное видео про собак, которое они видели.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия
В России обсуждают возможность создания службы воздушных маршалов
Служба воздушных маршалов может появиться в России, эта тема обсуждается, сообщил «РИА Новости» заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.
Обновлено вчера в 21:58