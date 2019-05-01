Политика

Лавров и Помпео по телефону обсудили ситуацию в ВенесуэлеРБК вчера в 12:51

Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле. Об этом говорится на сайте российского МИДа.
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Лавров напомнил Помпео, что вмешательство США в дела Венесуэлы нарушает международное право

Коммерсантъвчера в 12:05

Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле

Газета.Ruвчера в 17:26

Лавров и Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле

РБКвчера в 12:51

Госдеп США: Россия дестабилизирует ситуацию в Венесуэле

Московский Комсомолецвчера в 16:43

Помпео заявил Лаврову, что «вмешательство РФ» в Венесуэле дестабилизирует отношения с США

ТАССвчера в 14:24

Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле

РИА Новостивчера в 14:16

Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле

RT на русскомвчера в 12:00
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Политика

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено вчера в 06:58
Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено вчера в 00:44
Общество

В Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление

В Москве 2 мая ожидается очень низкое атмосферное давление. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия

В Петербурге задержали участников первомайского шествия

В Санкт-Петербурге задержали больше 32 активистов и участников первомайских шествий.
Обновлено вчера в 07:28
Шоу-бизнес

Галкин увез из Москвы похорошевшую Пугачеву

Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Москву. Супруги решили побыть наедине после бурного празднования юбилея Примадонны.
Обновлено вчера в 14:00
Авто

Внедорожный Kia Xceed рассекретили до премьеры

Компания Kia готовит к дебюту внедорожную модификацию хэтчбека Сееd. Новинка под названием Xceed будет представлена уже в ближайшее время.
Обновлено вчера в 23:02
Шоу-бизнес

Дочь Александра Абдулова растет его точной копией

12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено вчера в 06:00
Общество

На первомайском шествии в Москве собралось больше 100 тысяч человек

Шествие в честь 1 Мая, Дня Весны и Труда состоялось в Москве. В нем участвовали более 100 тысяч человек.
Обновлено вчера в 04:40
Космос

Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019

Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Политика

Путин подписал закон о надежном интернете

Президент России Владимир Путин подписал закон о надежной работе Рунета, для реализации которого в России создадут дублирующую инфраструктуру, устойчивую к внешним угрозам.
Обновлено вчера в 11:23
Здоровье

Специалисты назвали ранние признаки инсульта

Андрей Любимов кандидат медицинских наук рассказал о ранних признаках, которые предвещают инсульт головного мозга.
Обновлено вчера в 18:48
Политика

Глава МИД Британии счел забавным интервью Петрова и Боширова RT

Руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант оценил интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает агентами российских спецслужб, причастными к отравлению Сергея Скрипаля.
Обновлено вчера в 20:35
Политика

Доклад Мюллера стал бестселлером в США

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году стал бестселлером.
Обновлено вчера в 23:24
Политика

Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма

Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 08:35
Политика

Зеленский выбрал главу своей администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
Обновлено вчера в 18:44
Шоу-бизнес

Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе

Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.
Обновлено вчера в 10:28
Общество

С ними не стоит спорить, эти знаки Зодиака всегда «правы»

Овен Интересный подопечный Огненной стихии, который спорить не умеет, но и переспорить его невозможно.
Обновлено вчера в 01:30
Общество

В украинском минздраве заявили о вреде соцсетей

Социальные сети вредят здоровью, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в своем Facebook.
Обновлено вчера в 23:05
Политика

Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.
Обновлено вчера в 18:59
Футбол

Ромелу Лукаку пропустит остаток сезона из-за травмы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку из-за травмы не выйдет на поле в текущем сезоне, сообщает The Times.
Обновлено вчера в 23:38
Общество

Путин разрешил кассирам кинотеатров требовать паспорт у зрителей

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от запрещенной информации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:43
Гаджеты

Телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми

По данным Nikkei, в основе телевизоров Huawei будут лежать очень мощные процессоры, которые не только обеспечат обработку изображения в 8К, но также они смогут работать с модемом 5G.
Обновлено вчера в 12:44
Политика

Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле

Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению главы государства Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 18:27
Политика

Вступил в силу полный запрет США на закупки нефти у Ирана

Ранее Дональд Трамп раскритиковал сделку с Ираном, в рамках которой с исламской республики были сняты санкции в обмен на отказ от ракетно-ядерной программы.
Обновлено вчера в 22:22
Общество

Доходы главы Якутии в 2018 году выросли на 700 тыс. рублей

Несовершеннолетний ребенок Николаевых владеет земельным участком площадью свыше 4,4 тыс. кв. м, жилым домом и нежилым зданием, а также гаражом-баней на 180 кв. м. Николаев официально вступил в должность главы Якутии 27 сентября 2018 года.
Обновлено вчера в 21:43
Шоу-бизнес

Дочь Началовой счастлива: жена Алдонина показала семейную идиллию

Все выглядят счастливыми, даже лицо потерявшей маму Веры украшает улыбка. "Настоящая семейная идиллия", - отметили подписчики Алдониной.
Обновлено вчера в 09:05
Авто

Эксперты назвали пункты ПДД, которые водитель должен знать наизусть

Одним из самых больших пунктов в ПДД является 2.7 – «Водителю запрещается».
Обновлено вчера в 21:00
Кино

Маникюр Короля Ночи из «Игры престолов» насмешил фанатов сериала

Обновлено вчера в 15:19
Общество

Собака за секунду успокоила семерых буйных щенков и удивила соцсети – видео

Пользователи Сети искренне удивились способности собаки моментально успокаивать щенков и в комментариях отметили, что это самое необычное видео про собак, которое они видели.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия

В России обсуждают возможность создания службы воздушных маршалов

Служба воздушных маршалов может появиться в России, эта тема обсуждается, сообщил «РИА Новости» заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.
Обновлено вчера в 21:58
Как работают Яндекс.Новости?
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