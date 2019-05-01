Лавров и Помпео по телефону обсудили ситуацию в ВенесуэлеРБК 12:51

Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле. Об этом говорится на сайте российского МИДа.

Лавров и Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле

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