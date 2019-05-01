Политика

Лавров и Помпео по телефону обсудили ситуацию в ВенесуэлеРБК 12:51

Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле. Об этом говорится на сайте российского МИДа.
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Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле

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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:28, Ашберн
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В США арестован подозреваемый в убийстве, совершенном около 50 лет назад, пишет News & Observer.
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"Отвечая на произведенный сегодня запуск воздушных шаров с зажигательными и взрывчатыми веществами с территории Газы на территорию Израиля, наши военно-воздушные силы недавно нанесли удар по ряду террористических целей ХАМАС в Газе", - сообщается в Twitter Армии обороны Израиля.
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