Политика
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в ВенесуэлеГазета.Ru вчера в 17:26
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Майком Помпео ситуацию в Венесуэле, которая близка к полноценной широкомасштабной гражданской войне. В беседе Лавровым было указано, что продолжение агрессивных шагов со стороны Вашингтона чревато самыми тяжелыми последствиями.
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Лавров напомнил Помпео, что вмешательство США в дела Венесуэлы нарушает международное право
Коммерсантъвчера в 12:05
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Суд Лондона приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Из-за нарушения условий выхода под залог суд Лондона приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы.
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Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
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Известные россияне призвали бойкотировать продукцию «Мираторга»
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
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Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Специалисты пояснили, что ставить диагноз на основе вышеперечисленных признаков, не стоит, однако игнорировать их также не нужно.
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Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле
Мадуро попросил их назвать ему свои приоритеты для плана изменений. Во вторник, 30 апреля, в Венесуэле прошли массовые акции протеста.
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Российская банкнота номиналом 100 рублей, выпущенная к ЧМ-2018 по футболу, стала одной из самых красивых купюр мира.
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия
Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе
Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
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Пикап Toyota Hilux получил новую спецверсию Hilux Special Edition
Кроме всего прочего, узнать новый Toyota Hilux Special Edition можно по уникальному дизайну ключа зажигания (он повторяет силуэт автомобиля) и новой заставке на дисплее бортового компьютера.
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Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
Обновлено вчера в 21:07
Армия и оружие
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Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
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Игры
Авторы порнороликов создают RPG Subverse
В позапрошлом месяце появилась информация о том, что разработчики студии FOW, которые являются авторами порнографических роликов на Source-движке, планируют создать RPG Subverse.
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Один человек пострадал в ДТП в Лефортовском тоннеле в Москве
В результате пострадал водитель легковой машины, его осматривают медики.
Обновлено вчера в 16:52
Футбол
Голкипер Икер Касильяс перенес инфаркт
Испанский голкипер Икер Касильяс, выступающий в настоящее время за "Порту", перенес инфаркт. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Украина выразила России протест против упрощения получения гражданства
Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
В Китае два человека погибли, упав с горки в парке развлечений
Два человека погибли, еще 12 пострадали, включая 6 детей, в результате инцидента на горке в парке развлечений города Чэнду юго-западной китайской провинции Сычуань, говорится в заявлении местного правительства.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии
Минобороны опровергло появившуюся в СМИ информацию о гибели четырех российских военных в результате обстрела боевиков в сирийской провинции Хама.
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Назван спасающий от ожирения повседневный продукт
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В Ингушетии депутат украл невесту
Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено вчера в 08:06
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В Тольятти ищут пропавшую трехлетнюю девочку
Обновлено вчера в 23:17
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Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
В Сухуме загорелась русская школа
Сообщение о пожаре во второй русской школе Сухума имени Пушкина поступило в дежурную часть МЧС республики в 6.40 мск.
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Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Общество
Доходы главы Якутии в 2018 году выросли на 700 тысяч рублей
Доходы главы Якутии Айсена Николаева в 2018 году больше на 700 тысяч рублей, чем в 2017 году, сообщается на официальном правительства региона.
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