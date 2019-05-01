Лавров и Помпео обсудили ситуацию в ВенесуэлеГазета.Ru вчера в 17:26

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Майком Помпео ситуацию в Венесуэле, которая близка к полноценной широкомасштабной гражданской войне. В беседе Лавровым было указано, что продолжение агрессивных шагов со стороны Вашингтона чревато самыми тяжелыми последствиями.

Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле

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