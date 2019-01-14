Политика
Официальный представитель МИД Японии Такэси Осуга сообщил, что главы МИД России и Японии Сергей Лавров и Таро Коно проведут брифинги по отдельности, передает РИА "Новости". По его словам, это связано с особенным характером переговоров двух министров.
Газета.Ruвчера в 13:09
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с чего всё началось
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров со своим японским коллегой Таро Коно в понедельник подчеркнул, что стороны подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 года, "что означает прежде всего непреложность самого первого шага - признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над всеми островам южнокурильской гряды".РИА Новостивчера в 22:36
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МИД Японии: Москва и Токио серьезно настроены подвести черту под проблемой мирного договора
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