Когда мы говорим на основе декларации 1956 года, это означает, абсолютно безусловное признание Японией итогов Второй мировой войны. Пока наши японские коллеги на это не то что не готовы, они всячески дают понять, что это не получится. Ну, это серьезная вещь.

Новый День вчера в 08:05

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о возможности передачи Японии части Курил, но только в случае признания Токио итогов Второй мировой войны. Такое заявление министр сделал в эфире радио «Комсомольская правда».

Политика Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма Генассамблея ООН приняла простым большинством голосов резолюцию за авторством Украины о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря".

Армия и оружие Армия и оружие В ФСБ рассказали о предотвращении терактов в войсках Военная контрразведка ФСБ России за прошедшие пять лет предотвратила четыре теракта в российских войсках, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие В США признали беззащитность перед гиперзвуковым оружием России

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Политика Политика Пострадавшим за веру украинцам облегчат получение гражданства РФ Госдума может рассмотреть особый порядок получения гражданства для пострадавших за веру священнослужителей на Украине.

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Политика Политика В Николаеве чиновники не могут снести последний памятник Ленину

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