Когда мы говорим на основе декларации 1956 года, это означает, абсолютно безусловное признание Японией итогов Второй мировой войны. Пока наши японские коллеги на это не то что не готовы, они всячески дают понять, что это не получится. Ну, это серьезная вещь.

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил о возможности передачи Японии части Курил, но только в случае признания Токио итогов Второй мировой войны. Такое заявление министр сделал в эфире радио «Комсомольская правда».

Политика Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма Генассамблея ООН приняла простым большинством голосов резолюцию за авторством Украины о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря".

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Политика Политика Си Цзиньпин заявил о решительной победе над коррупцией в Китае

Политика Политика У Порошенко и Климкина нашли родственников в Крыму Напомним, 16 декабря президент Украины Пётр Порошенко во время пресс-конференции в Киеве поручил службе безопасности страны проверить всех государственных служащих на наличие родственников с гражданством Российской Федерации, а также проживающих в Крыму.

Армия и оружие Армия и оружие В США признали беззащитность перед гиперзвуковым оружием России Составители доклада подчеркнули, что Россия и Китай инвестируют в разработку гиперзвукового оружия, так как с его помощью они смогут прорвать оборону новейших противоракетных систем.

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Политика Политика В Британии инициировали голосование по вопросу о вотуме недоверия Мэй Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин инициировал в парламенте проведение голосования по вопросу о вотуме недоверия британскому премьер-министру Терезе Мэй.

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Политика Политика В США не исключили новых санкций против России США могут ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

Политика Политика США приветствуют создание новой церковной структуры на Украине Соединенные Штаты поддерживают появление на Украине новой церковной структуры, о создании которой было объявлено в Киеве в минувшую субботу.

Политика Политика Российских «троллей» заподозрили в попытке дискредитировать Мюллера Исследование деятельности «российских групп по дезинформации» позволило сделать вывод о том, что они пытались дискредитировать Роберта Мюллера, сообщает Washington Post со ссылкой на представленные в сенат доклады двух экспертных групп.

Армия и оружие Армия и оружие Правительство Японии решило переоборудовать часть кораблей в авианосцы В авианесущие крейсеры предлагается переоборудовать эскадренные миноносцы-вертолетоносцы класса «Идзумо».

Политика Политика Совет по цифровой экономике представит рейтинг цифровизации регионов Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации представит на ПМЭФ-2019 пилотный рейтинг цифровизации российских регионов, среди параметров оценки будут развитие человеческого капитала и степень удовлетворенности населения качеством жизни, сообщил председатель совета, вице-спикер верхней палаты парламента Андрей Турчак.