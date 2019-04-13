Политика
Лавров: «блицкриг» США не удался в ВенесуэлеRT на русском 08:35
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике, заявил, что США не удался «блицкриг» в Венесуэле.
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Венесуэла у всех на слуху, блицкриг по смене не удался, но от цели свержения законного президента американцы не отказываются.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииПолитическая Экспертиза 11:08
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В Пензе продолжается реализация проекта «Старшее поколение».
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Составлен список ранних симптомов рака
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Происшествия
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Армия и оружие
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В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы
Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
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Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»
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Туктамышева выиграла произвольную программу командного Кубка мира
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева завоевала золото в произвольной программе командного Кубка мира по фигурному катанию в Фукуоке, Япония.
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