Политика
Лавров: «блицкриг» США не удался в ВенесуэлеRT на русском 08:35
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике, заявил, что США не удался «блицкриг» в Венесуэле.
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Венесуэла у всех на слуху, блицкриг по смене не удался, но от цели свержения законного президента американцы не отказываются.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииПолитическая Экспертиза 11:08
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Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
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Возросшая активность НАТО на Черном море подрывает региональную стабильность, Москва будет реагировать "соответствующим образом", заявил журалистам замглавы МИД Александр Грушко.
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Наука
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Ученые из Университета Британской Колумбии (Канада) выяснили, что низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров помогает больным диабетом второго типа контролировать уровень глюкозы в течение дня, сообщает портал Medical Xpress.
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Гаджеты
Смартфон Huawei P30 Pro оказался сложным и дорогим в ремонте
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Экономика
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Гаджеты
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Samsung продолжает заваливать новыми смартфонами: к недавно анонсированным Galaxy A80 и A70 в скором времени прибавится еще и Galaxy M40 — эта модель уже прошла сертификационные испытания Wi-Fi Alliance.
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Культура
Умер ведущий преподаватель Рязанского музыкального колледжа
В пятницу, 12 апреля, ушел из жизни ведущий преподаватель, председатель ПЦК «Сольного и хорового народного пения» Музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых Александр Надейкин, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Рязанской области.
Обновлено в 10:45
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