Лавров: «блицкриг» США не удался в ВенесуэлеRT на русском 08:35

Венесуэла у всех на слуху, блицкриг по смене не удался, но от цели свержения законного президента американцы не отказываются.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике, заявил, что США не удался «блицкриг» в Венесуэле.

Лавров: «блицкриг» США не удался в Венесуэле

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