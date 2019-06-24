Политика
Лавров: Запад закрывает глаза на русофобию в ГрузииКоммерсантъ 04:21
«Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства националистов, русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю»,— убежден министр (цитата по ТАСС).
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:32, Вашингтон
Общество
В Совфеде поддержали введение предмета «Семьеведение» в школах
Единый предмет "Семьеведение", на котором детей будут обучать общению в семье, правильному разрешению возможных конфликтных ситуаций, можно было бы ввести в школах как для младших, так и для старших учащихся, заявила РИА Новости в понедельник член социального комитета Совфеда Елена Попова.
Обновлено в 09:53
Общество
Минпросвещения хочет освободить учителей от лишних отчетов
В Трудовой кодекс РФ внесут поправки, которые сократят до четырех число отчетных документов для учителей в школах.
Обновлено в 08:14
Происшествия
В Германии столкнулись два истребителя Eurofighter
В Германии столкнулись и упали два истребителя Eurofighter. Об этом сообщила пресс-служба ВВС ФРГ. Оба пилота смогли катапультироваться.
Обновлено в 09:08
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Гаджеты
Xiaomi продала 1 миллион Mi Band 4 за 8 дней
Обновлено в 05:10
Политика
Глава ПАСЕ: Россию пригласили на июньскую сессию в порядке исключения
В понедельник в ПАСЕ планируется обсуждение проекта доклада, в котором предлагается предоставить делегации РФ возможность принять участие в работе июньской сессии.
Обновлено в 06:49
Экономика
Shell не верит в мегапроект «Газпрома»
Кремерс ранее говорил «Ведомостям», что выход из «Балтийского СПГ» не повлияет на другие совместные проекты с «Газпромом», которые Shell реализует в рамках стратегического партнерства, созданного двумя компаниями в 2015 г. На каких условиях было прекращено сотрудничества в балтийском проекте, Кремерс не говорил.
Обновлено в 09:45
Наука
Фибромиалгия может быть связана с состоянием кишечника
Канадские ученые из Центра здоровья Университета Макгилла обнаружили, что у пациентов с этим недугом симптомы обострения болезненных состояния оказались напрямую связаны с количественными изменениями определенных бактерий в составе кишечнике.
Обновлено в 09:25
Экономика
Наталья Орлова из Альфа-банка не верит, что ЦБ резко снизит ставки
На фото: главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова вновь проявляет "ястребиность" в вопросе денежно-кредитной политики в России, негласно призывая регулятора не уподобляться мировым ЦБ в погоне за смягчении риторики / политики.
Обновлено в 08:36
Общество
Рабочих завода Ford во Всеволожске удерживают в столовой
Руководство завода Ford во Всеволожске удерживает своих рабочих в столовой.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Женщина осуждена за истязание шестерых приемных детей в Прикамье
В Пермском крае в городе Чайковский осудили 50-летнюю женщину, которая истязала шестерых приемных детей.
Обновлено в 09:16
Авто
Названы регионы России с самой большой долей автомобилей Lada
Обновлено в 06:15
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.
Обновлено в 09:16
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Энергетика
В Белоруссии назвали срок вытеснения грязной нефти со своей территории
Загрязненная нефть из трубопровода «Дружба» может быть вытеснена с территории Белоруссии досрочно.
Обновлено в 07:48
Здоровье
Россияне смогут из дома посмотреть список полученных по ОМС услуг
Любой гражданин получил возможность посмотреть список медицинских услуг, которые он получил в рамках ОМС за определенное время во всех поликлиниках, больницах, в которых наблюдался и лечился, а также узнать их стоимость.
Обновлено в 07:57
Политика
Ущерб Грузии от потери российских туристов оценили в $100 млн
Как заявил в эфире телеканала Rustavi2 экономист Transparency International Georgia Бесо Намчавадзе, потеря этих денег не станет критической для Грузии, так как можно будет восстановить баланс за счет туристов из других стран.
Обновлено в 09:22
ЖКХ
Почти 100 тыс. жителей Симферополя остались без света из-за аварии
В Симферополе более 98 тыс. жителей остались без света из-за аварии на одной из линий электропередачи.
Обновлено в 09:23
Футбол
Паршивлюк перешел в московское «Динамо»
Обновлено в 09:46
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
В США возобновлены испытания электромагнитной корабельной пушки
Военно-морские силы США приступили к новому этапу испытаний электромагнитных пушек, также известных как рельсотроны, сообщает 24 июня портал defence-blog.com.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Энергетика
Когда на рынках будет взрывной рост?
Инвесторы понимают, что если страны договорятся, то на мировых площадках будет взрывной рост.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Эквилибрист прошел по канату между небоскребами в Нью-Йорке
Рекордсмен книги Гиннесса канатоходец Ник Валленда прошел по канату, который был натянут между небоскребами над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Обновлено в 00:38
Происшествия
В Калуге полицейский на мотоцикле насмерть сбил пешехода
Сотрудник ДПС на мотоцикле в Калуге насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте, ведется проверка, сообщила РИА Новости в понедельник представитель УМВД по региону.
Обновлено в 09:53
Культура
Главным редактором радиостанции «Говорит Москва» станет Роман Бабаян
Новым главным редактором радиостанции «Говорит Москва» станет журналист, телеведущий Роман Бабаян.
Обновлено в 08:01
Здоровье
Врач назвала внешние признаки онкологии
Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено в 04:36