Лавров: Запад закрывает глаза на русофобию в ГрузииКоммерсантъ 04:21

«Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства националистов, русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю»,— убежден министр (цитата по ТАСС).

Лавров: Запад закрывает глаза на русофобию в Грузии

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