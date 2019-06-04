Политика
Лавров: Запад не сможет заставить Россию отказаться от Дня ПобедыТАСС 02:20
Правду о победе народов СССР во Второй мировой войне не затушить, Россия отвергает призывы отказаться от празднования Дня Победы. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова "О Дне Победы", опубликованной на сайте журнала "Международная жизнь".
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с чего всё началось
Глава МИД Сергей Лавров написал для журнала Международная жизнь статью «О Дне Победы», в которой отметил, что западные страны пытаются принизить роль СССР в победе над фашизмом.Аргументы и Факты03:47
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Происшествия
Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского
Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Здоровье
Запись главы пермского Минздрава в Instagram удалилась «по техническим причинам»
Глава Минздрава Пермского края Оксана Мелехова опубликовала в Instagram пост о реформе здравоохранения.
Обновлено в 04:32
Происшествия
При обрушении на шахте «Распадская» погиб человек
На шахте «Распадская» в Кемеровской области при обрушении кровли погиб горнорабочий, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло под Пензой
Авария случилась в 09:10 (мск) на 753-м километре трассы М-5 «Урал». В микроавтобусе находились мигранты из Узбекистана.
Обновлено в 04:16
Политика
Планы Зеленского по возвращению полуострова оценили в Крыму
Планы президента Украины Владимира Зеленского по возвращению полуострова в состав страны прокомментировали в Крыму.
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Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Югре сотрудник банка похитил миллион рублей на свадьбу
Обновлено в 02:32
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Общество
Tinder еще не передавал данные пользователей спецслужбам
Популярный сервис знакомств Tinder не стал передавать спецслужбам данные российских пользователей.
Обновлено в 03:49
Общество
Верховный суд признал запрет полицейским отдыхать за границей законным
Верховный суд РФ отклонил иск бывшего командира взвода ДПС Южного округа Москвы Максима Лужных, просившего признать недействующим подпункт приказа МВД, который запрещает полицейским с допуском к гостайне выезжать за пределы РФ по частным делам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:30
Экономика
Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве
Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено вчера в 14:39
Экономика
ВЭБ намерен занять у инвесторов 300 млрд рублей
Первый заместитель председателя—член правления Михаил Полубояринов рассказал РБК о намерении госкорпорации занять у инвесторов, в том числе у азиатских, «около 300 млрд руб. в эквиваленте».
Обновлено в 03:56
Экономика
Azino 777 перестало быть крупнейшим рекламодателем рунета
В первом квартале 2019 года Azino 777 заняло только 60-е место (доля рекламодателя в общих показах видеорекламы 0,3%), тогда как год назад казино располагалось на первой строчке (6,7%).
Обновлено в 03:39
Политика
Трамп заявил о выводе Россией «большей части своих людей» из Венесуэлы
Россия проинформировала США о том, что вывезла большую часть «своих людей» из Венесуэлы.
Обновлено вчера в 14:40
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Латвии суд конфисковал у крестьянина довоенную зенитную пушку
В Латвии суд постановил конфисковать у 60-летнего местного жителя, крестьянина и охотника Андриса Клявы, зенитное орудие 1930-х годов, которое стояло во дворе его частного дома с 1993 года.
Обновлено в 05:18
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Футбол
КДК рассмотрит эпизод с Беленовым в матче против «Томи»
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет на ближайшем заседании рассмотрит эпизод с вратарем «Уфы» Александром Беленовым, произошедший в ответном стыковом матче против «Томи» (0:1). — 5 июня состоится заседание КДК, на которое вызван Беленов.
Обновлено в 04:26
Наука
В Африке нашли древнейшие орудия, сделанные человеком
Ученые предположили, что древние племена, жившие в разных областях Африки, изобрели первые каменные орудия независимо друг от друга.
Обновлено в 05:33
Экономика
РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
Обновлено в 02:35
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Футбол
«Зенит» входит в двадцатку лучших команд рейтинга УЕФА
Отмечу, что клубный рейтинг УЕФА рассчитывается на основе выступлений клубов в еврокубках за последние пять сезонов.
Обновлено в 02:35
Гаджеты
Объявлены российские цены на телевизоры-картины Samsung
Компания Samsung Electronics объявила о начале приёма предварительных заказов интерьерных телевизоров Samsung Frame 2019 модельного года.
Обновлено в 04:21
Единоборства
Джошуа был отправлен в нокдаун спарринг-партнером перед боем с Руисом
По информации источника, спарринг-партнёр британского боксера Джоуи Давейко отправил Джошуа в нокдаун во время спарринга.
Обновлено в 03:13
Гаджеты
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении
Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
Обновлено вчера в 20:13
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:23
Кино
Дэвид Линч получит почётный «Оскар»
Американская академия киноискусств приняла решение вручить кинорежиссёру Дэвиду Линчу почётную премию «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф.
Обновлено в 04:01