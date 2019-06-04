Лавров: Запад не сможет заставить Россию отказаться от Дня ПобедыТАСС 02:20

с чего всё началось

Правду о победе народов СССР во Второй мировой войне не затушить, Россия отвергает призывы отказаться от празднования Дня Победы. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова "О Дне Победы", опубликованной на сайте журнала "Международная жизнь".

Лавров: Запад не сможет заставить Россию отказаться от Дня Победы

Происшествия Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.

Здоровье Запись главы пермского Минздрава в Instagram удалилась «по техническим причинам» Глава Минздрава Пермского края Оксана Мелехова опубликовала в Instagram пост о реформе здравоохранения.

Происшествия При обрушении на шахте «Распадская» погиб человек На шахте «Распадская» в Кемеровской области при обрушении кровли погиб горнорабочий, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Происшествия Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло под Пензой Авария случилась в 09:10 (мск) на 753-м километре трассы М-5 «Урал». В микроавтобусе находились мигранты из Узбекистана.

Политика Планы Зеленского по возвращению полуострова оценили в Крыму Планы президента Украины Владимира Зеленского по возвращению полуострова в состав страны прокомментировали в Крыму.

Авто Kia назовет новый кроссовер Seltos Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.

Общество Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.

Общество Tinder еще не передавал данные пользователей спецслужбам Популярный сервис знакомств Tinder не стал передавать спецслужбам данные российских пользователей.

Общество Верховный суд признал запрет полицейским отдыхать за границей законным Верховный суд РФ отклонил иск бывшего командира взвода ДПС Южного округа Москвы Максима Лужных, просившего признать недействующим подпункт приказа МВД, который запрещает полицейским с допуском к гостайне выезжать за пределы РФ по частным делам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Экономика Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.

Экономика ВЭБ намерен занять у инвесторов 300 млрд рублей Первый заместитель председателя—член правления Михаил Полубояринов рассказал РБК о намерении госкорпорации занять у инвесторов, в том числе у азиатских, «около 300 млрд руб. в эквиваленте».

Экономика Azino 777 перестало быть крупнейшим рекламодателем рунета В первом квартале 2019 года Azino 777 заняло только 60-е место (доля рекламодателя в общих показах видеорекламы 0,3%), тогда как год назад казино располагалось на первой строчке (6,7%).

Происшествия В Латвии суд конфисковал у крестьянина довоенную зенитную пушку В Латвии суд постановил конфисковать у 60-летнего местного жителя, крестьянина и охотника Андриса Клявы, зенитное орудие 1930-х годов, которое стояло во дворе его частного дома с 1993 года.

Авто «АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.

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Наука В Африке нашли древнейшие орудия, сделанные человеком Ученые предположили, что древние племена, жившие в разных областях Африки, изобрели первые каменные орудия независимо друг от друга.

Экономика РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.

Общество ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса» Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.

Футбол «Зенит» входит в двадцатку лучших команд рейтинга УЕФА Отмечу, что клубный рейтинг УЕФА рассчитывается на основе выступлений клубов в еврокубках за последние пять сезонов.

Гаджеты Объявлены российские цены на телевизоры-картины Samsung Компания Samsung Electronics объявила о начале приёма предварительных заказов интерьерных телевизоров Samsung Frame 2019 модельного года.

Единоборства Джошуа был отправлен в нокдаун спарринг-партнером перед боем с Руисом По информации источника, спарринг-партнёр британского боксера Джоуи Давейко отправил Джошуа в нокдаун во время спарринга.

Гаджеты В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".

Культура Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.