Политика
Лавров: Запад пытается фальсифицировать итоги Второй мировой войныАргументы и Факты 03:47
Молодежь убеждают в том, что победа над фашизмом была обеспечена благодаря высадке в Нормандии Глава МИД Сергей Лавров написал для журнала Международная жизнь статью "О Дне Победы", в которой отметил, что западные страны пытаются принизить роль СССР в победе над фашизмом.
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Глава МИД Сергей Лавров написал для журнала Международная жизнь статью «О Дне Победы», в которой отметил, что западные страны пытаются принизить роль СССР в победе над фашизмом.Аргументы и Факты03:47
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