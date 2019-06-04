Политика

Лавров: Запад пытается фальсифицировать итоги Второй мировой войныАргументы и Факты 03:47

Молодежь убеждают в том, что победа над фашизмом была обеспечена благодаря высадке в Нормандии Глава МИД Сергей Лавров написал для журнала Международная жизнь статью "О Дне Победы", в которой отметил, что западные страны пытаются принизить роль СССР в победе над фашизмом.
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Глава МИД Сергей Лавров написал для журнала Международная жизнь
 статью «О Дне Победы», в которой отметил, что западные страны пытаются принизить роль СССР в победе над фашизмом.
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