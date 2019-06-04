Политика
Лавров: Запад пытается фальсифицировать итоги Второй мировой войныАргументы и Факты 03:47
«Хотел бы напомнить: Нюрнбергский трибунал, а его решения стали неотъемлемой частью международного права, четко определил, кто стоял на стороне добра, а кто на стороне зла», - пишет Лавров. Министр пишет, что «недоброжелатели стремятся умалить роль Советского Союза во Второй мировой войне».
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Мы свято чтим вклад в общую победу всех союзников в той войне, считаем постыдными попытки вбить клин между нами. Но как бы ни старались фальсификаторы истории, огонь правды не затушить. Именно народы Советского Союза сломали хребет Третьего рейха. Это факт.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииЦарьград 06:12
с чего всё началось
Глава МИД Сергей Лавров написал для журнала Международная жизнь статью «О Дне Победы», в которой отметил, что западные страны пытаются принизить роль СССР в победе над фашизмом.Аргументы и Факты03:47
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