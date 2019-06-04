Лавров: Запад пытается фальсифицировать итоги Второй мировой войныАргументы и Факты 03:47

с чего всё началось

Мы свято чтим вклад в общую победу всех союзников в той войне, считаем постыдными попытки вбить клин между нами. Но как бы ни старались фальсификаторы истории, огонь правды не затушить. Именно народы Советского Союза сломали хребет Третьего рейха. Это факт.

«Хотел бы напомнить: Нюрнбергский трибунал, а его решения стали неотъемлемой частью международного права, четко определил, кто стоял на стороне добра, а кто на стороне зла», - пишет Лавров. Министр пишет, что «недоброжелатели стремятся умалить роль Советского Союза во Второй мировой войне».

Политика Зеленский обсудит «давление на РФ» с лидерами ЕС Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что планирует начать свои встречи с лидерами Евросоюза с вопроса о "давлении на Россию".

Общество В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса "Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.

Общество «Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ, так как это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса".

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Происшествия Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.

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Политика Конституционный суд Украины рассматривает указ о роспуске Рады Конституционный суд Украины начал слушание, на котором рассмотрит представление депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов.

Происшествия Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100 Катастрофа, в которой погибла супруга Филева Совладелец группы S7 Владислав Филев возглавил в комиссии РСПП по транспорту подкомиссию по авиационной и космической деятельности в начале июня.

Происшествия Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Твери ДТП произошло в полдень 4 июня в Твери на подъезде к путепроводу со стороны Волоколамского проспекта.

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Происшествия В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

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