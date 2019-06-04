Лавров: Запад не заставит Россию отказаться от празднования Дня ПобедыИнфорос 05:21

с чего всё началось

Россия отвергает призывы отказаться от празднования Дня Победы, поскольку память о победе народов СССР во Второй мировой войне не затушить. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье "О Дне Победы", опубликованной журналом "Международная жизнь".

Лавров: Запад не заставит Россию отказаться от празднования Дня Победы

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Происшествия В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

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Экономика Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.

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Футбол Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".

Космос Обнаружены загадочные световые сигналы из космоса Международная группа астрономов обнаружила загадочное явление, связанное с двойной звездой AG Draconis, расположенной в 16 тысячах световых лет от Земли в созвездии Дракона.

Происшествия Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео.

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Общество В России появится новый вид алиментов на детей Минюст РФ подготовил законопроект, в соответствии с которым в России появится новый вид алиментов на детей.

Политика Рада не стала рассматривать законопроект Зеленского об импичменте Верховная рада Украины отказалась рассматривать проект закона, который предложил президент страны Владимир Зеленский, пишет ТАСС.

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Футбол Мать Неймара попросила простить обвинившую его в изнасиловании девушку Мать форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара Надин Сантос попросила футболиста простить девушку, обвинившую его в изнасиловании, передает "Советский спорт".

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