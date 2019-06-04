Политика
Лавров: Запад не заставит Россию отказаться от празднования Дня ПобедыИнфорос 05:21
Россия отвергает призывы отказаться от празднования Дня Победы, поскольку память о победе народов СССР во Второй мировой войне не затушить. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье "О Дне Победы", опубликованной журналом "Международная жизнь".
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с чего всё началось
Глава МИД Сергей Лавров написал для журнала Международная жизнь статью «О Дне Победы», в которой отметил, что западные страны пытаются принизить роль СССР в победе над фашизмом.Аргументы и Факты03:47
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Энергетика
В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»
"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
Обновлено в 11:14
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Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
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Мордашов завершил скупку бумаг у миноритариев сети «Лента»
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Обновлено в 10:15
Происшествия
В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании
В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06
Политика
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Именно во время тоста Трамп по незнанию нарушил строгий дворцовый протокол.
Обновлено в 10:26
Экономика
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Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
СК РФ возбудил дело после обстрела мечети в Донецке
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как украинские военные обстреляли мечеть в Донецке.
Обновлено в 11:58
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Культура
Сарик Андреасян выступил в поддержку BadComedian
Российский режиссер Сарик Андреасян записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение в поддержку известного блогера-кинокритика Евгения Баженова, больше известного как BadComedian.
Обновлено в 08:38
Политика
Председатель Счетной палаты обвинила чиновников в коррупции
Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края: — В основе громких заявлений, невиданной ранее активности руководства Счетной палаты характерно только в отношении лесной отрасли, и только в последние несколько месяцев, лежит совсем не стремление навести порядок, а плохо скрываемое и вполне себе понятное желание отстоять семейный бизнес.
Обновлено в 08:30
Политика
Мэр Харькова призвал «возвращаться с майданов к здравому смыслу»
Мэр Харькова Геннадий Кернес, где в минувшие выходные дни группа националистов снесла памятник маршалу Георгию Жукову, призвал жителей города покончить с "революционной целесообразностью майдана".
Обновлено в 10:25
Футбол
Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой
Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Космос
Обнаружены загадочные световые сигналы из космоса
Международная группа астрономов обнаружила загадочное явление, связанное с двойной звездой AG Draconis, расположенной в 16 тысячах световых лет от Земли в созвездии Дракона.
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия
Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове
Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео.
Обновлено в 10:33
Гаджеты
В Россию приехал один из самых бюджетных смартфонов Nokia
В России начались продажи Nokia 3.2 — бюджетного смартфона с большим дисплеем — 6,26 дюйма, что является большой редкостью для смартфонов этой ценовой категории.
Обновлено в 05:18
Общество
В России появится новый вид алиментов на детей
Минюст РФ подготовил законопроект, в соответствии с которым в России появится новый вид алиментов на детей.
Обновлено в 05:10
Политика
Рада не стала рассматривать законопроект Зеленского об импичменте
Верховная рада Украины отказалась рассматривать проект закона, который предложил президент страны Владимир Зеленский, пишет ТАСС.
Обновлено в 08:33
Общество
В Рособрнадзоре опровергли информацию, что наблюдателям ЕГЭ платят
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опровергла информацию о том, что общественным наблюдателям платят за работу на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).
Обновлено в 10:31
Футбол
Мать Неймара попросила простить обвинившую его в изнасиловании девушку
Мать форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара Надин Сантос попросила футболиста простить девушку, обвинившую его в изнасиловании, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:56
Авто
Volgabus разработал беспилотный вездеход
Российская компания Volgabus готовится представить уникальный вездеход на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 08:00
Транспорт
Участок Филёвской линии столичного метро будет закрыт 8 и 9 июня
Движение поездов на Филёвской линии Московского метрополитена между станциями «Киевская» и «Кунцевская» приостановят в выходные — 8 и 9 июня.
Обновлено в 12:52
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Авто
Обновленный Datsun GO за 300 рублей вышел в продажу
Стоимость обновленного GO начинается с отметки в 332 тысяч 78 рупий или 300 тысяч рублей по текущему курсу.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Шойгу рассказал о поставках в армию новейших танков Т-90М
В 2019 году российскую армию усилят более 400 единиц новой и модернизированной бронетанковой техники, включая танки Т-90М «Прорыв-3», заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:57
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Космос
Астрономы зарегистрировали гамма-пульсации на пульсаре J0952-0607
Пульсары представляют собой высоко намагниченные вращающиеся нейтронные звезды, испускающие пучки электромагнитного излучения.
Обновлено в 11:25