Политика
Лавров: Запад не допустит расследований преступлений НАТО в ЮгославииРоссийская газета 05:05
Страны Запада сделают все, чтобы не допустить беспристрастного расследования возможных нарушений международного права командованием НАТО в ходе бомбардировок Югославии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Нет сомнений в том, что история с Югославией была связана и с желанием продвигать НАТО на Восток, поближе к границам РФ. Последующее развитие событий подтверждает, что так оно и было.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииИнфорос 03:38
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