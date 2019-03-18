Лавров: Волкер лучше бы помолчал про выгоду России от НАТОЕвразия Daily 11:04

Сейчас это независимые страны, члены ЕС, часть НАТО, и они являются прекрасными соседями для России, и там мир, нет насилия, идет торговля, экономическое развитие.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер лучше бы помолчал о выгоде для России от членства Прибалтики в НАТО, где, как он сказал, наблюдается процветание экономического развития и царит мир.

Лавров: Волкер лучше бы помолчал про выгоду России от НАТО

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