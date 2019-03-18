Политика
Лавров: Волкер лучше бы помолчал про выгоду России от НАТОЕвразия Daily 11:04
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер лучше бы помолчал о выгоде для России от членства Прибалтики в НАТО, где, как он сказал, наблюдается процветание экономического развития и царит мир.
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Сейчас это независимые страны, члены ЕС, часть НАТО, и они являются прекрасными соседями для России, и там мир, нет насилия, идет торговля, экономическое развитие.
— Курт Волкер, американский дипломатКомсомольская правда вчера в 18:49
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Волкер о вступлении Украины в НАТО: России выгодно расширение альянса
Московский Комсомолецвчера в 16:48
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