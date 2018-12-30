Политика
Лавров: Россия ответит на размещение в Европе ракет, запрещенных ДРСМД
Лавров: Россия ответит на размещение в Европе ракет, запрещенных ДРСМДТАСС07:32
Дипломат уточнил, что Евросоюз, по сути, высказался за то, чтобы "ДРСМД перестал существовать" и чтобы "над Европой опять нависла угроза размещения ракет США", которые в соответствии с Договором запрещены. Следующим шагом, по словам главы МИД РФ, будут ответные меры с российской стороны.
ТАСС07:32
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Но весь Европейский союз проголосовал против нашего предложения, то есть, по сути дела, за то, чтобы ДРСМД перестал существовать, и чтобы над Европой опять нависла угроза размещения американских ракет, запрещенных в соответствии с этим Договором.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииФАН 07:54
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«Соблазн для США»: эксперт о демарше Берлина против американских ракет в Европе
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