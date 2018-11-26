Конфронтация России и Запада в отношениях не носит фатального характера. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Убеждены, что нынешняя конфронтационность не носит фатального характера», — заявил Лавров.

Лавров: Конфронтация России и Запада не носит фатального характера

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